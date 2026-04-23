Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso

El Govern de la Generalitat ha aprobado esta semana dos acuerdos en materia educativa centrados en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal docente recogidos en el pacto "histórico" firmado en marzo con CCOO y UGT (mejoras insuficientes a ojos de los miles de docentes que han seguido saliendo a la calle y han votado seguir haciéndolo a lo largo de este último trimestre de curso, que se prevé también movido).

Por un lado, el Govern ha aprobado el incremento del complemento específico [el plus que aporta cada comunidad autónoma] y, por otro, el pago de 50 euros por noche cuando los docentes vayan de colonias [más de 600 centros ya han anunciado que el curso que viene no lo harán si el Govern no cede y vuelve a reabrir las negociaciones].

134 millones

En concreto, el Consell Executiu ha aprobado un aumento del 8,5% en el complemento específico para el personal funcionario docente en 2026, medida que supondrá un pago único en la nómina de mayo de 839,02 euros para los maestros de primaria y de 857,92 euros para el profesorado de secundaria. Medida que cuenta con un presupuesto de 134 millones de euros.

En cuanto a la compensación por pernoctaciones en colonias escolares, el Govern ha aprobado que, a partir del curso 2026-2027, se establece una compensación económica de 50 euros por noche para cada docente o personal de atención educativa que participe en actividades con alumnado que impliquen dormir fuera del centro, como colonias, viajes educativos o salidas de más de un día, medida que, señala el acuerdo de Govern, busca "compensar la disponibilidad temporal y la responsabilidad adicional que suponen estas actividades".

Paneque señala que el Govern no puede forzar al profesorado a ir de colonias: "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, reconocer la necesidad de pagarlas y aprobar esos 50 euros por noche". La inversión estimada para esta compensación oscila entre los 6 y los 10 millones de euros por curso. Los docentes ya han respondido que 50 euros es una cantidad "vergonzosa" para el grado de responsabilidad que supone llevarse a un grupo escolar de colonias.

Decisión en manos de los centros

Al ser preguntada sobre qué hará el Govern si el profesorado decide no ir de colonias al considerar que esos 50 euros por noche son insuficientes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha respondido que el ejecutivo no puede forzar a los docentes a hacer salidas. Paneque ha afirmado que el Govern "ha hecho lo que tiene que hacer" –reconocer la necesidad de cobrarlas y aprobar esos 50 euros– y que ahora queda en mano de los centros programar o no salidas y colonias.

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La compensación de 50 euros por noche y docente y/o acompañante es de un máximo de dos docentes y personal de atención educativa acompañantes por grupo, y cuenta con una previsión orientativa de noches según cada etapa educativa (una noche en educación infantil, dos noches en educación primaria y tres noches en educación secundaria obligatoria, FP y Bachillerato).