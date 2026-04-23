Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria: "Europa debe reaccionar si no quiere quedarse a la cola en el acceso a nuevos tratamientos"

"Europa debe reaccionar para revertir la pérdida de competitividad que lleva padeciendo las dos últimas décadas si no quiere quedarse a la cola en investigación biomédica y, por tanto, en el acceso de sus pacientes a nuevos tratamientos", ha dicho este jueves Fina Lladós Canela, presidenta de Farmaindustria. Lladós también ha advertido sobre los riesgos e incertidumbres que están impactando en el sector debido al contexto geopolítico actual y las políticas comerciales de Estados Unidos.

Durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, celebrada este jueves en Madrid, Lladós, -directora general de la biotecnológica Amgen en España- destacó que la industria farmacéutica afronta un momento decisivo, tanto en España como en Europa. "En el contexto actual de fuerte incertidumbre global, tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y una competencia global cada vez más intensa, es fundamental contar con Administraciones que den señales decididas de apuesta por la innovación", destacó Lladós, cuyo mandato al frente de la Asociación finaliza el próximo mes de octubre.

En el acto, se ha enfatizado que Europa necesita recuperar su papel como motor de innovación biomédica. En los últimos años, el continente ha perdido terreno frente a Estados Unidos y Asia (China, concretamente), que destinan más recursos a la investigación y cuentan con marcos regulatorios más estables y atractivos para la inversión.

Ensayos clínicos

"Estados Unidos ha jugado un papel protagonista durante décadas en la financiación de la investigación y el desarrollo de medicamentos a escala mundial. Ha llegado el momento de que Europa reconsidere cómo valora la innovación y acelere su apuesta por el sector de la innovación biofarmacéutica", destacó la presidenta de Farmaindustria.

Recordó que cada ensayo clínico que se desarrolla fuera, cada patente que se registra en otra región, significa menos competitividad, menos empleo y menos opciones para los pacientes europeos. "Es fundamental que Europa apueste de manera decidida por la innovación, la protección de la propiedad industrial y la creación de un entorno atractivo para la inversión en I+D", incidió.

Oportunidad de España

Por su parte, el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, subrayó la "enorme oportunidad" que tiene España en este contexto para convertirse en un hub mundial de innovación y producción de medicamentos. Para que suceda, afirmó, aún se tienen que dar pasos importantes tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo.

Fina Lladós, presidenta de Farmaindustria / Farmaindustria

"La nueva Ley de Industria o el programa Profarma pueden ser herramientas poderosas para conseguirlo, pero en los últimos tiempos están aflorando nuevas oportunidades desde el ámbito tecnológico como el Anteproyecto de Ley de Salud Digital, por ejemplo, para impulsar un proyecto país que nos convierta en referencia europea en uso secundario de datos de salud y nos permita afianzar el liderazgo europeo en ensayos clínicos… y, por qué no, soñar con el liderazgo mundial", aseguró en una asamblea que fue clausurada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.