Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad

La primavera ya está aquí y seguro que son muchos los que ya están preparando sus viajes para las vacaciones de verano. Un momento muy esperado por millones de personas, que desean cambiar la rutina diaria de la ciudad y el trabajo por la playa, la montaña u otros destino a los que acudir.

Para ello, lo mejor es viajar de la forma más fácil y cómoda posible, decir adiós a las maletas rígidas y pesadas y contar con una bolsa que podamos llevar en coche, avión o tren y que sea ligera, pero, a su vez, en la que quepa toda nuestra ropa sin problemas de espacio. Si quieres cambiar tus maletas o adquirir nuevas, pero no quieres realizar un gran desembolso, Lidl tiene la solución. Y es que la cadena de supermercados cuenta con los precios más baratos en, prácticamente, todo tipo de artículos, incluido los artículos de viaje.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje con ruedas más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad. / LIDL

Maleta trolley muy barata

Ejemplo de ellos es la bolsa de viaje con ruedas de 70 litros reforzada con un material exterior resistente a los desgarros y al desgaste. Esta aleta, además, cuenta con un sistema de trolley integrado – asa telescópica extensible hasta aprox. 102,5 cm de longitud. Además, la seguridad es lo primero a la hora de viajar, por ello esta maleta cuenta con un candado de combinación numérica.

A la hora de desplazarte con ella, además de las ruedas del trolley, esta maleta tiene 2 asas de transporte con acolchado grueso y un asa adicional en la base para levantarla y guardarla fácilmente. Otro detalle que enamora de esta maleta es el espacio de su interior: amplio compartimento principal con separadores, correa de sujeción cruzada, bolsillo abierto y bolsillo exterior La maleta es de un peso de tres kilos y el máximo de llenado puede alcanzar los 24,5 kilos.

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Y ahora viene lo mejor. Y es que puedes conseguir esta maleta trolley por tan solo 26,99 euros, un precio de lo más reducido para esta maleta todoterreno que es perfecta para viajar y se convertirá en tu gran aliada en las próximas vacaciones.