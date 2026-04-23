Sanidad modificará el decreto de los MIR para actualizar sus condiciones laborales

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que, en las próximas semanas, se abordará la modificación del real decreto que regula la relación laboral especial de los residentes con el objetivo de actualizar sus condiciones a la realidad actual. "El objetivo es actualizar sus condiciones laborales a la realidad actual, ordenar mejor su jornada, avanzar hacia la eliminación de las guardias de 24 horas y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa europea en materia de descansos", ha señalado la ministra de Sanidad durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado.

García ha explicado que la reforma afectará a los MIR, EIR, FIR, PIR y al conjunto de la Formación Sanitaria Especializada. "En definitiva, reconocer su papel, cuidar mejor a quienes cuidan y asegurar que la formación sanitaria especializada en España siga siendo un referente de calidad", ha apuntado.

"Momentos de incertidumbre"

Por otra parte, García también ha reconocido "momentos de incertidumbre" durante la convocatoria de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada de este año. "Sabemos que ha habido momentos de incertidumbre para miles de personas y eso genera inquietud. Ahora bien, esa incertidumbre no se corresponde realmente con la realidad de las informaciones o desinformaciones que ha habido, como siempre, en una nube de ruido", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que se han aumentado un 40% las plazas de Formación Sanitaria Especializada desde el año 2008. No obstante, la titular de Sanidad ha reconocido que han "tomado nota" y siguen "trabajando para mejorar". "Pero conviene subrayar que el proceso se está desarrollando con normalidad y con una participación muy elevada. Se han cumplido en todo momento todas las garantías jurídicas para los aspirantes y, además, los plazos de adjudicación e incorporación son exactamente los mismos que el año pasado", ha concretado.

"De hecho, cerca de 28.000 aspirantes, el 99,83% de quienes se presentaron, han superado la prueba y optan a casi 12.000 plazas de formación. Hoy mismo ha comenzado la adjudicación, y se está desarrollando de forma ordenada y escalonada por titulaciones", ha añadido.

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Precisamente, el PP ha pedido la comparecencia de la ministra para informar sobre las "irregularidades" que, a su juicio, han marcado la convocatoria de plazas y las pruebas selectivas de Médico Interno Residente (MIR) de 2026. En este sentido, el senador popular José Manuel Aranda ha calificado las pruebas de "desastre". "Caótico e improvisado, de desastre. Han sido los calificativos más magnánimos a esta convocatoria", ha añadido.