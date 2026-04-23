Sanidad suspende la reunión con el Comité de Huelga y las comunidades tras el "incumplimiento" de una de las partes

Desencuentro total entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos a pocos días de arrancar la nueva huelga de los facultativos, del 27 al 30 de abril. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves la suspensión de la reunión conjunta prevista con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco, tras considerar que una de las partes no ha cumplido el acuerdo alcanzado. Los sindicatos, por su lado, han pedido la dimisión de la ministra

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, la titular de Sanidad ha explicado que "esa reunión no se ha podido celebrar porque, pese a haberse alcanzado un acuerdo antes de ayer, una de las partes no lo ha cumplido, lo que ha impedido continuar con el procedimiento previsto".

García ha señalado que, sin embargo, "el diálogo sigue intacto" y ha defendido la reforma impulsada por su departamento: "Es la primera vez en 23 años que se modifica el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales, un marco que nunca antes se había cambiado ni se había demandado".

Dimisión de la ministra

El Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- defiende, por su lado, que no es el responsable de la reunión con las comunidades.

"Un señalamiento que en absoluto se corresponde con la realidad y que obliga al Comité a exigir la dimisión de la ministra por la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses", indican en un comunicado conjunto en el que señalan que Sanidad comunicó ayer, 22 de abril, a las comunidades autónomas la suspensión de la reunión prevista para este jueves entre ambos y el Comité de Huelga, y en dicha comunicación sostiene que la reunión había sido solicitada por el Comité, al que le reprocha haber rechazado su última propuesta y mantener convocada la huelga que tendrá lugar la próxima semana".

Las organizaciones inciden en que esta versión de los hechos "no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto al Comité de Huelga y a las comunidades autónomas".

Salida al conflicto

En la reunión celebrada el viernes 17 de abril entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, los representantes ministeriales plantearon como posible vía de salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico y facultativo en el ámbito de las comunidades autónomas, señalan.

"Para ello, el ministerio se comprometía a trasladar esta propuesta a las autonomías e impulsar un eventual acuerdo a tres bandas que garantizara su constitución. En ese contexto, el comité de huelga manifestó su disposición a estudiar la propuesta y a comunicar posteriormente su posición al ministerio, y quedó expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas solo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada por el Comité de Huelga. Tras su análisis, la propuesta del ministerio se reveló inviable desde el punto de vista jurídico", apuntan los sindicatos.

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"El marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal. En consecuencia, el Comité de Huelga trasladó formalmente al ministerio el rechazo de su propuesta, lo que hacía innecesaria la convocatoria de la reunión con las comunidades autónomas", continúa el Comité de Huelga.