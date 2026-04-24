Un brote de sarna noruega afecta a una veintena de trabajadores de un hospital gallego

Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de profesionales sanitarios del Hospital Provincial de Conxo. Se trata de una patología muy contagiosa, cuyo periodo de incubación va de las tres a las seis semanas, por lo que desde el departamento de prensa del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza señalan a EL CORREO GALLEGO que seguramente "habrá más casos".

La alerta sanitaria saltó después de que una persona mostrara síntomas compatibles con este tipo de infección tras ingresar en el centro por otro motivo. Una vez diagnosticado, el hospital ya ha tomado todas las medidas pertinentes y tiene controlado el brote, mientras analizan caso por caso haciendo chequeos a todos aquellos que habrían estado en contacto con el paciente cero.

Según el último comunicado difundido por el departamento de prensa del Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, en estos momentos el brote está "identificado e baixo control, cos casos detectados en seguimento clínico e recibindo o tratamento correspondente". Además del paciente cero, hay cuatro casos confirmados entre las dos decenas de trabajadores "con sintomatoloxía compatible". También se están estudiando los contactos estrechos de los afectados, conforme a las recomendaciones sanitarias vigentes.

Con el objetivo de garantizar la seguridad a todos los pacientes y sus familiares, el Hospital de Conxo mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y de control de infecciones. A lo largo de este viernes, está previsto que la gerencia del hospital ofrezca más información acerca de la evolución de este brote de sarna noruega en Santiago.

Otro brote en Oleiros: trece afectados

Mientras se sigue de cerca la evolución del brote en el Hospital de Conxo, la sarna vuelve a emerger en Oleiros (A Coruña). El departamento territorial de la Consellería de Sanidade en A Coruña ha informado este viernes de la aparición de trece casos en la residencia Emera de Sant Cruz. En esta ocasión se trata de nueve residentes y cuatro trabajadores, pero la residencia ya había sufrido un brote similar el año pasado, entonces con cuatro personas afectadas.

Según informan desde la Consellería, el inicio de los síntomas del primer caso fue el 9 abril. Una vez notificado el nuevo brote por parte de la residencia, el 14 abril, Sanidade puso en marcha el protocolo de actuación, que consiste en la pauta de un tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en plantas con casos.

Imagen de los efectos que puede llegar a tener la sarna noruega / Wikipedia

Gruesas costras de piel

La sarna noruega es una forma altamente contagiosa de escabiosis provocada por una infestación masiva del ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. A diferencia de la sarna común, se caracteriza por la formación de costras gruesas en la piel.

Se contagia tanto por contacto directo con la piel, como por sábanas o ropa. Sus síntomas son la formación de placas costrosas, escamosas y de color grisáceo que pueden cubrir gran parte del cuerpo, especialmente en manos, pies, cuero cabelludo y espalda.

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Su tratamiento es sencillo y eficaz, generalmente mediante medicación tópica y tratamiento oral.