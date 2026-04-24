¿Poner una moneda en el router mejora el wifi? Esto es lo que dicen los expertos sobre el truco viral

El router se ha convertido en uno de los dispositivos más importantes dentro del hogar. De él depende que teléfonos móviles, ordenadores, televisores inteligentes y otros equipos puedan conectarse a internet de forma estable. Por eso, cuando la señal falla, la conexión se vuelve lenta o aparecen zonas sin cobertura, muchas personas buscan soluciones rápidas antes de llamar a un técnico o cambiar de equipo.

En ese contexto, en redes sociales y foros tecnológicos se popularizó un curioso truco casero: colocar una moneda encima del router del wifi. Quienes lo recomiendan aseguran que este pequeño objeto metálico puede ayudar a estabilizar la conexión, mejorar la distribución de la señal o incluso actuar como una especie de antena improvisada.

La explicación que suele acompañar esta práctica apunta a las propiedades conductoras del metal. Según sus defensores, la moneda podría reducir variaciones en la señal o influir de alguna manera en las ondas que emite el router. También hay quienes le dan un uso mucho más simple: añadir algo de peso para evitar que el aparato se mueva cuando es demasiado liviano o cuando los cables generan tensión.

Sin embargo, los especialistas en redes y tecnología coinciden en que no existe una base científica sólida que demuestre que poner una moneda sobre el router mejore la conexión a internet. Las redes wifi funcionan habitualmente en bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, y el tamaño de una moneda es demasiado reducido como para alterar de forma efectiva la propagación de esas ondas.

Aunque los materiales metálicos pueden modificar señales inalámbricas en contextos muy concretos y controlados, una moneda colocada al azar sobre la carcasa del router no tiene capacidad real para potenciar el wifi de una vivienda. En la práctica, su efecto sobre la cobertura o la velocidad sería nulo.

Además, este truco viral puede traer más problemas que beneficios. Los routers modernos están diseñados para funcionar de manera constante y necesitan disipar el calor que generan. Para eso cuentan con ranuras de ventilación que no deberían bloquearse con objetos. Colocar monedas u otros elementos sobre el dispositivo puede dificultar el flujo de aire, favorecer el sobrecalentamiento y provocar caídas de rendimiento.

Si el equipo se calienta más de lo debido, la conexión puede volverse inestable, aparecer cortes en la red y reducirse la vida útil del aparato. En algunos casos, acumular objetos metálicos cerca del router también podría causar interferencias no deseadas o empeorar la cobertura en determinadas zonas del hogar.

La recomendación de los expertos es dejar de lado este tipo de soluciones virales y centrarse en medidas que sí tienen impacto en la calidad de la señal. La ubicación del router es uno de los factores más importantes. Lo ideal es colocarlo en una zona central de la casa, en un lugar elevado y abierto, lejos de obstáculos físicos.

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También conviene evitar algunos puntos problemáticos, como la cocina, donde los electrodomésticos pueden generar interferencias; las ventanas, por la posible presencia de señales externas; las esquinas, sótanos o zonas cerradas; y los lugares cercanos a paredes gruesas u objetos metálicos grandes.