La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
Lo que tienes que hacer antes de coger el coche
Benito Domínguez
A menudo asociamos las sanciones de tráfico con pisar demasiado el acelerador o aparcar mal, pero existe otra vigilancia constante por parte de la Guardia Civil: la documentación obligatoria. No llevar los papeles en regla dentro del vehículo puede derivar en multas que alcanzan los 500 euros.
Para circular legalmente, es imprescindible que el coche porte siempre ciertos documentos originales (o compulsados), que los agentes pueden requerir en cualquier control rutinario:
- Permiso de circulación del vehículo.
- Tarjeta de la ITV (con su correspondiente informe en vigor).
La nueva era de la seguridad: la baliza V-16
Desde el 1 de enero de 2026, a la lista de "imprescindibles" se ha sumado un nuevo integrante: la baliza V-16 conectada con la DGT. Este dispositivo luminoso ha sustituido definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.
Es importante destacar que esta obligación afecta exclusivamente a los vehículos matriculados en España; los coches extranjeros quedan exentos, ya que se rigen por la normativa de tráfico de sus países de origen.
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