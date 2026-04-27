Ascienden a cinco los trabajadores del Hospital de Santiago de Compostela afectados por el brote de sarna noruega

Sanidad ha confirmado un nuevo contagio de sarna noruega en un trabajador del Hospital Provincial de Conxo (Santiago de Compostela) tras el brote que partió de un paciente del centro. Con este, son cinco los sanitarios a los que se les ha detectado el contagio.

La alerta sanitaria saltó después de que una persona mostrara síntomas compatibles con este tipo de infección tras ingresar en el centro por otro motivo. Una vez diagnosticado, el hospital ya ha tomado todas las medidas pertinentes y tiene controlado el brote, mientras continúan analizando caso por caso haciendo chequeos a todos aquellos que habrían estado en contacto con el paciente cero.

Hace dos días, fuentes sanitarias informaron de que, en total, había 20 profesionales con síntomas compatibles, aunque el área sanitaria considera que el brote está "bajo control".

Los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública y de Dermatología del área sanitaria siguen monitorizando el desarrollo de este brote de escabiosis dentro del protocolo de actuación activado. A 25 de abril, el Sergas confirmó la afectación de un trabajador más, con el que el número de sanitarios afectados sube a cinco.

Brote en Oleiros

Este brote se suma a otro detectado en una residencia de mayores de Oleiros, que afecta a 13 personas (nueve residentes y cuatro trabajadores), en base a la información proporcionada el viernes. Los síntomas del primer caso fueron identificados el 9 de abril y la residencia notificó a Sanidad el brote el día 14.

Imagen de los efectos que puede llegar a terne la sarna noruega / Wikipedia

Transmisión

La sarna se transmite principalmente a través del contacto directo prolongado piel con piel y tiene largo tiempo de latencia hasta manifestar síntomas. No está relacionada con la falta de higiene, recuerda el área sanitaria. Su tratamiento "es sencillo y eficaz, generalmente mediante medicación tópica y tratamiento oral".

Además del tratamiento, el hospital ha reforzado las medidas de prevención, incluyendo el aislamiento de los casos confirmados cuando es necesario, la intensificación de la limpieza y desinfección de textiles y superficies, así como la formación específica del personal sanitario, que ya mantuvo encuentros con los especialistas en Medicina Preventiva.