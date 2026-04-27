España hace historia en medicina: será el primer país en aplicar la tecnología que "rejuvenece" las rodillas

España se sitúa a la vanguardia de la medicina regenerativa mundial. Nuestro país será el primero en aplicar un tratamiento basado en la reprogramación parcial de las células humanas para tratar la artrosis de rodilla, una de las enfermedades más prevalentes en mayores de 65 años. Este hito, que busca revertir el desgaste biológico sin necesidad de cirugías invasivas, ha sido calificado por el Prof. Pedro Guillén García como un avance "de la magnitud del descubrimiento de los antibióticos".

El fármaco es la propia célula

La clave de esta tecnología reside en un concepto revolucionario: "Las células vivas son nuestros nuevos medicamentos". A diferencia de la reprogramación total que se aplica en Japón —donde las células vuelven a un estado embrionario para tratar el Parkinson o fallos cardíacos—, la técnica que se aplicará en España es la reprogramación parcial (RP).

Esta estrategia, desarrollada por el Prof. Guillén junto al prestigioso investigador Juan Carlos Izpisúa, permite rejuvenecer las células y recuperar funciones perdidas sin que estas pierdan su identidad original. Es decir, una célula de cartílago vuelve a funcionar como una joven, pero sigue siendo una célula de cartílago, lo que ofrece un perfil mucho más seguro y controlable para el paciente.

El respaldo científico es abrumador. En investigaciones publicadas en revistas como Cell y Nature Communications, el equipo logró rejuvenecer el reloj biológico de ratones de 28 meses hasta situarlos en una vitalidad equivalente a los 7 meses. "El estudio histológico demostró que el ratón tratado se había vuelto joven", explica el Prof. Guillén. Tras sumergir, en sus propias palabras, "el dedo gordo del pie en la fuente de la juventud", el objetivo es ahora trasladar ese éxito a la rodilla humana, permitiendo curar lesiones musculares y óseas "sin parar el motor del hombre".

Un cambio de paradigma en el sistema sanitario

Pese al éxito, el académico de la Real Academia Nacional de Medicina advierte sobre los tiempos de la burocracia. Aunque la tecnología de los "factores de Yamanaka" (Nobel en 2012) se descubrió hace dos décadas, es ahora cuando llega al paciente. Guillén insiste en que España no puede permitirse retrasos: "Debemos reflexionar sobre la agilidad de los marcos regulatorios para incorporar innovaciones de alto impacto en tiempos razonables".

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Este tratamiento para la artrosis es solo el principio. El horizonte de la reprogramación parcial se extiende ya a enfermedades cardiovasculares, metabólicas e incluso a varios tipos de cáncer, posicionando a la ciencia española como el referente internacional en la lucha contra el deterioro funcional asociado al envejecimiento.