José Elías, sobre la vivienda: "Si con 65 años no tienes algo donde no pagues, estás muerto"

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que trató fue el problema de la vivienda en España, especialmente por distintos factores como la falta de vivienda asequible, la escasez de terrenos disponibles y, uno de los más determinantes, las políticas de regulación urbanística, que han hecho que el proceso de adquirir una propiedad en la península ibérica sea cada vez más complicado.

El dueño de La Sirena quiso dejar claro que "si estás viviendo de alquiler con 65 años, estás muerto".

En el vídeo, el empresario señaló que "a la gran mayoría de la gente que tiene vidas normales, que son sueldos estándares, debemos ayudarles a que generen un ahorro que no lo están generando con las pensiones".

No dudó en decir que "si no tienes algo donde no tengas que pagar, estás muerto", pues quienes no logren acceder a una vivienda en propiedad antes de alcanzar la edad de jubilación podrían enfrentarse a una situación difícil.

José Elías, contundente en X. / SPORT

El de Badalona aseguró que lo fundamental para salir adelantar está en el ahorro: "Si tú ganas tres mil o cuatro mil euros, o te vas a Londres a trabajar por siete mil y eres capaz de ahorrar, sin duda es mucho más eficiente no comprártela que comprártela".

Asimismo, puso como ejemplo, algo que ve en su círculo más cercano: "El 90% de la gente que yo conozco, si no se la compra, están muertos con 65".

Por último, criticó la gestión del gobierno actual, encabezado por Pedro Sánchez, por la gestión de las pensiones, señalando que no garantiza un respaldo económico suficiente para afrontar la jubilación con tranquilidad.

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"No van a coger el ahorro que podrían tener financiero y canalizarlo, es que no tienen capacidad de ahorrar", finalizó.