Marisa Salanova, catedrática y especialista en envejecimiento activo: "Las cuatro 'D' son claves para vivir mejor y con más autonomía"

Marisa Salanova ha investigado cuestiones relacionadas con el envejecimiento activo y saludable, una perspectiva que invita a repensar la vejez no como una etapa de simple supervivencia, sino como un periodo en el que sigue siendo posible preservar bienestar, autonomía y sentido vital. En esa línea, insiste en una idea esencial: "lo importante no es vivir más años a cualquier precio, sino vivir mejor, con mayor calidad de vida y con la mayor autonomía posible". Esa mirada encaja con el enfoque actual sobre envejecimiento saludable, que pone el acento en mantener la capacidad funcional y en favorecer que las personas puedan seguir haciendo aquello que consideran importante en su vida.

Su planteamiento parte de una convicción clara: “todo está integrado”. No se puede hablar de salud física sin hablar al mismo tiempo de salud emocional, relaciones sociales, descanso o hábitos cotidianos. La alimentación, por ejemplo, no solo tiene un impacto metabólico, sino que también influye en la microbiota intestinal, cada vez más relacionada con el bienestar general. Del mismo modo, una dieta equilibrada no puede separarse del estado de ánimo, de la energía diaria o de la forma en que una persona afronta su rutina.

A ello se suma el ejercicio físico, otro de los grandes pilares de un envejecimiento saludable. Salanova subraya que no basta con pensar únicamente en el cardio: también "es fundamental el trabajo de fuerza, especialmente para prevenir o combatir la sarcopenia, es decir, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada a la edad". La evidencia científica apunta precisamente a que la actividad física regular, y en particular aquella que ayuda a mantener fuerza y funcionalidad, se asocia con mejores resultados físicos en personas mayores. Pero sus beneficios no terminan ahí: moverse también mejora el descanso, eleva la sensación de bienestar y repercute positivamente en la salud psicológica.

El descanso constituye otra pieza central. Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica: "durante el sueño el cuerpo activa procesos de recuperación y regeneración imprescindibles para sostener la salud a medio y largo plazo". Y junto al descanso aparece una dimensión a veces menos visible, pero igualmente decisiva: la actividad intencional, aquello que nos conecta con el placer, el vínculo y el sentido. Estar con amigos, cantar, tocar un instrumento, pasear por la naturaleza o dedicar tiempo a actividades gratificantes no son elementos accesorios, sino fuentes reales de bienestar.

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En definitiva, las “cuatro D” —deporte, dieta, descanso y diversión— forman un sistema interconectado. No solo ayudan a sentirse mejor en el presente, sino que crean una base más sólida para envejecer de manera más saludable, más activa y más autónoma.