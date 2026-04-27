Una niña de 10 años pide a los vándalos que dejen de pintar grafitis en la fachada de su casa: "Eso está mal"

Una niña de 10 años ha decidido responder a los grafitis que ensucian la fachada de su finca en Valencia con un mensaje sencillo y directo. Cansada de que los vándalos sigan manchando la pared de su casa, la menor colgó un cartel escrito a mano en el que pide que no se pinten más grafitis en la pared.

Imagen de la fachada ubicada en el céntrico barrio de La Zaidía de Valencia. / Mediterráneo

En el cartel puede leerse: “No pintar grafitis en la pared” y, debajo, junto a un dibujo de una cara enfadada, añade: “¡Eso está mal!”. La hoja aparece pegada sobre la propia fachada, rodeada de pintadas, lo que refuerza el contraste entre la petición de la niña y el estado de la pared.

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La imagen se ha viralizado en el barrio, llegando a este periódico por parte de un lector harto de las actitudes incívicas en la zona, y ha despertado la atención de los vecinos del barrio de La Zaidía de Valencia, que confían en que el mensaje tenga un efecto disuasorio sobre quienes continúan manchando propiedades ajenas.