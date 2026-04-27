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Una niña de 10 años pide a los vándalos que dejen de pintar grafitis en la fachada de su casa: "Eso está mal"

La menor colgó un cartel en la pared de su edificio tras ver cómo seguían ensuciando la fachada; la imagen se ha viralizado en el barrio y los vecinos esperan que sirva de aviso

Imagen que ha llegado a este periódico de la petición de la niña de 10 años en su casa.

Imagen que ha llegado a este periódico de la petición de la niña de 10 años en su casa. / Mediterráneo

Rafael Fabián

Rafael Fabián

Una niña de 10 años ha decidido responder a los grafitis que ensucian la fachada de su finca en Valencia con un mensaje sencillo y directo. Cansada de que los vándalos sigan manchando la pared de su casa, la menor colgó un cartel escrito a mano en el que pide que no se pinten más grafitis en la pared.

Imagen de la fachada ubicada en el céntrico barrio de La Zaidía de Valencia.

Imagen de la fachada ubicada en el céntrico barrio de La Zaidía de Valencia. / Mediterráneo

En el cartel puede leerse: “No pintar grafitis en la pared” y, debajo, junto a un dibujo de una cara enfadada, añade: “¡Eso está mal!”. La hoja aparece pegada sobre la propia fachada, rodeada de pintadas, lo que refuerza el contraste entre la petición de la niña y el estado de la pared.

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La imagen se ha viralizado en el barrio, llegando a este periódico por parte de un lector harto de las actitudes incívicas en la zona, y ha despertado la atención de los vecinos del barrio de La Zaidía de Valencia, que confían en que el mensaje tenga un efecto disuasorio sobre quienes continúan manchando propiedades ajenas.

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