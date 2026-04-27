Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos

Un padre denuncia que su hija, Arlet, de siete años y con diabetes tipo 1, ha estado meses sin poder quedarse en el comedor escolar por falta de apoyo asignado para garantizar su atención. El caso se ha producido en Fortià (Alt Empordà) y, según explica el padre, Marc Rodrigo, la dificultad no respondía a ningún impedimento médico ni a una decisión del centro educativo, sino a la falta de personal proporcionado por la administración durante el horario de comedor.

"Desde el inicio de curso, en septiembre, hasta febrero no podía quedarse en el comedor", relata.

39 años después, la historia se repite

Durante este periodo, asegura que la situación generó una dificultad importante para la conciliación y para el desarrollo normal de la vida escolar de la niña. El padre vincula esta experiencia con su propia historia: él mismo vivió situaciones similares cuando era pequeño. "A mí mi hija me ha hecho revivir lo mismo y 39 años después estamos igual, porque cuando yo era niño me encontraba con el mismo problema", afirma.

Su testimonio forma parte de una realidad más amplia que han puesto sobre la mesa diversas familias agrupadas en el colectivo 'Jo Vull Anar', integrado por familias del Alt Empordà y de toda Cataluña, que reivindican que, en una escuela inclusiva, los niños con diabetes tipo 1 también tienen derecho a ir a excursiones y colonias. En el caso de Arlet y gracias a la voluntad del centro, "siempre ha podido hacer las salidas correspondientes", agradece su padre.

Estas familias comparten una misma dificultad: la imposibilidad, en algunos casos, de garantizar la participación de sus hijos en actividades escolares ordinarias por falta de recursos de apoyo.

Representantes del grupo participaron el jueves pasado en una jornada en el Parlamento de Cataluña, donde se debatió y aprobó una moción impulsada por Esquerra Republicana para reforzar el sistema de educación inclusiva en las aulas e incrementar los recursos destinados a los alumnos con necesidades especiales. La jornada fue significativa porque permitió trasladar directamente sus reivindicaciones al hemiciclo. "Es una emoción y una alegría inmensa para nosotros. Ojalá consigamos cambiar algo que, por pequeño que sea, ya será una victoria", explicaba Rodrigo.

La familia de Arlet participó el jueves pasado en la jornada de debate al Parlament / Empordà

La familia de Arlet destaca que "es importante porque las familias con niños con necesidades especiales es lo que están reclamando los docentes en la calle". Una vez aprobada la moción, habrá que ver si en los presupuestos que deben aprobarse se incluye la partida para revertir esta situación. Según indican, en muchos casos la falta de recursos humanos y de apoyo impide garantizar una participación plena de los niños en actividades ordinarias del sistema educativo. "Ahora hay que seguir luchando para defender los derechos de nuestros hijos o de cualquier persona que tenga una necesidad".

Personal en precario

Describen la situación como "un pez que se muerde la cola": según señala la familia, la administración alega que no encuentra monitoras ni personal suficiente, mientras que el modelo de contratación dificultaría cubrir estos puestos. "Te dicen que no tienen monitoras o que no encuentran personal cualificado para que tu hija pueda hacer algo tan normal como quedarse en el comedor".

Añade que, en comparación con otros territorios como el País Vasco, donde estas figuras dependen directamente del sistema educativo público, en Cataluña a menudo están subcontratadas, con condiciones laborales que considera precarias y poco atractivas.

Muchos perfiles afectados

Su testimonio también pone énfasis en que "el problema no se limita a una situación individual, sino que afectaría a diferentes perfiles de niños con necesidades diversas, como diabetes, celiaquía, asma o autismo, entre otros". En algunos casos "no se trata de una atención sanitaria constante, sino de apoyo puntual para que el niño pueda desarrollar su actividad escolar con normalidad". "Muchas veces confunden o justifican que necesitan a alguien con conocimientos sanitarios y no es cierto. Lo que necesitan es un apoyo puntual en momentos concretos".

El padre detalla que, en su caso, la situación se prolongó durante aproximadamente cinco meses hasta solucionarse. Describe un desgaste emocional añadido a la gestión de la enfermedad en la mayoría de familias. En su caso, la hija tiene diabetes y necesita un seguimiento puntual durante el horario escolar, pero no requiere una atención sanitaria constante. Señala que "los informes profesionales indican la conveniencia de que la niña pueda quedarse en el comedor para su desarrollo y control de la enfermedad; debía quedarse en el comedor".

Moción aprobada

La moción de educación inclusiva aprobada en el Parlamento de Cataluña en 2026 sale adelante con 19 de los 20 puntos, incorporando más recursos, profesionales especializados, enfermería escolar, mejor coordinación entre servicios y apoyos educativos desde la primera infancia hasta la etapa postobligatoria. El único punto rechazado fue la creación de una comisión independiente para decidir la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, tras un empate en la votación. La iniciativa representa un avance en derechos y recursos para la inclusión, pero deja abierta la cuestión de quién debe tomar las decisiones clave sobre la escolarización.

Según Rodrigo, el debate político refleja una realidad que las familias viven de manera cotidiana: la distancia entre el reconocimiento formal del derecho a la inclusión y su aplicación práctica. Aunque en su caso personal la situación se ha resuelto, insiste en que su reivindicación va más allá de su entorno familiar. "Es una injusticia muy grande", explica.

Noticias relacionadas

Su objetivo, afirma, es que "ningún niño con necesidades especiales se vea excluido de actividades escolares básicas por falta de recursos. Los casos que tenemos se han multiplicado por cinco y está claro que se necesita una inversión real".