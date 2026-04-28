Caos en el casting de Disney para ‘Enredados’: colas kilométricas, quejas y hasta una pelea por los turnos

El sueño de salir en una película de Disney empezó con una cola interminable, horas de espera y bastante más tensión de la prevista. El casting presencial para participar como figurante o bailarín en la nueva versión en acción real de ‘Enredados’ desbordó este lunes la Fira de Girona, donde miles de personas se presentaron desde primera hora para intentar hacerse un hueco en el universo de Rapunzel.

La convocatoria estaba anunciada para el lunes 27 de abril, entre las 10.00 y las 19.00 horas, en el recinto situado en el paseo de la Devesa. Pero mucho antes de que arrancara oficialmente el proceso ya había aspirantes esperando. Según recogieron varios medios, a las ocho de la mañana la fila superaba ya el kilómetro y se extendía por los alrededores del recinto.

La agencia Cinetika Media ha confirmado que también habrá un casting en Alicante, en una fecha todavía por determinar. Esperemos que no se repitan aquí los mismos problemas que en Girona...

Quejas, peleas y mucha tensión

La escena grabada en Cataluña por la artista Julia Bosch se convirtió rápidamente en material viral. Su vídeo difundido en redes bajo el título “Caos al càsting d’enredados” muestra a participantes indignados por la organización, las colas y la presencia de personas que supuestamente intentaban colarse. “De Sants hemos salido a las 6.40”, cuenta una joven en la grabación. Otra persona asegura llevar allí desde las 7.30. Cuando se pregunta cuánto puede quedar para llegar al punto de acceso, una de las respuestas resume el ánimo general: “Al menos cuatro horas más”.

La tensión fue creciendo a medida que avanzaba la mañana. En el vídeo se escuchan aplausos y protestas por los intentos de algunos asistentes de saltarse la cola. “Hay gente colándose”, explica una participante. Otra se queja de que, tras horas de espera, el proceso parecía avanzar demasiado despacio: “¿Para qué? Para que haya tres personas: una haciendo fotos y dos cogiendo datos”.

El momento más comentado llegó con una discusión en la fila. Según comentarios posteriores publicados en la misma red social, una mujer habría intentado colarse y, tras un rato de tensión, acabó siendo expulsada de la cola. La propia autora del vídeo explicaba después que la situación se complicó hasta el punto de que la mujer, molesta, llegó a decir al resto que no seleccionarían a nadie. Son versiones de usuarios presentes en el lugar, no una explicación oficial de la organización, pero ayudan a entender por qué el vídeo se disparó en redes.

El contraste entre la ilusión inicial y el ambiente de caos alimentó el debate. Muchos usuarios bromearon con que aquello parecía más una telenovela que un casting de Disney. Otros pusieron el foco en la pregunta que se hizo viral dentro del propio vídeo —“¿Es tuya la pregunta?”— o en el detalle final, cuando una participante acaba pidiendo el teléfono a la entrevistadora entre risas. La anécdota terminó compitiendo en atención con el propio motivo de la convocatoria.

El atractivo del "live-action" de 'Enredados'

El enorme interés se explica por el atractivo de la producción. Disney prepara una nueva adaptación en acción real de ‘Enredados’, inspirada en el cuento de Rapunzel y en la película animada estrenada en 2010. La convocatoria buscaba hombres, mujeres y menores de entre 4 y 80 años, además de bailarines profesionales y amateurs de hasta 70 años, para participar en el rodaje. Los aspirantes debían acudir con documentación vigente y, en el caso de los menores, acompañados por un familiar.

La organización buscaba entre 1.500 y 2.000 figurantes, pero la demanda superó ampliamente las previsiones. Según informó la Cadena SER, acudieron personas de distintos puntos del Estado, entre ellos Madrid, València, Canarias y Andalucía, y algunos fans incluso se presentaron caracterizados con estética medieval para intentar destacar. El proceso, una vez dentro, consistía en formulario, fotografía y eventual entrevista, y los organizadores contemplaban ampliar la selección a formato telemático para poder atender a más candidatos.

Girona será una de las localizaciones españolas de la película. El rodaje, que tendrá como base la Ciudad de la Luz en Alicante, también pasará por otros puntos, como Burgos, dentro de una producción que arrancará en junio de 2026.

La nueva versión estará dirigida por Michael Gracey, responsable de 'The Greatest Showman', y contará con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider, según anunció Walt Disney Pictures y recogió Associated Press.

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El casting de Girona deja, de momento, una imagen bastante reveladora del poder de arrastre de Disney: miles de personas dispuestas a hacer horas de cola por una aparición quizá fugaz, una jornada pagada y la posibilidad de decir que estuvieron, aunque fuera al fondo del plano, dentro de una película de Rapunzel. Lo que debía ser una selección masiva acabó convertido en un pequeño espectáculo paralelo, con colas, reproches, vídeos virales y una frase que ya circula como resumen perfecto del día: caos absoluto en el casting de 'Enredados'.