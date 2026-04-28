Laura Escanes estalla contra los medios de comunicación: "Vaya carroñeros y malas personas"

La reciente participación de Laura Escanes en el podcast 'A solas con...' presentado por Vicky Martín Berrocal, ha terminado en un enfrentamiento entre la modelo y los medios de comunicación. Tras el estreno del episodio el pasado 20 de abril, Laura ha querido utilizar su Instagram para denunciar públicamente a los diversos portales de noticias, acusándolos de utilizar clickbait en sus titulares para ganar más visitas y generar conflictos donde no los hay.

¿Dónde queda la ética periodística?

La polémica surge a raíz de reflexiones que Laura compartió sobre su madurez y su cambio de visión respecto a las relaciones sentimentales. Aunque en la entrevista la modelo habla desde una perspectiva de crecimiento personal, muchos medios aprovecharon para crear titulares con ataques hacia su pasado amoroso y su entorno familiar, sacando de contexto frases sobre la desconfianza o la terapia.

Mentir teniendo tanto poder siendo un medio teóricamente serio, es de ser mala persona. No tengo nada más que decir. Me apetece 0 volver a encontrarme con periodistas y poner buena cara cuando a la mínima demuestran que lo que realmente buscan es esto. Laura Escanes

Aclaraciones ante la manipulación

En su comunicado, la influencer ha mostrado los puntos que más le han dolido de las noticias publicadas, aclarando que se han mezclado declaraciones sobre distintas etapas de su vida para construir una historia falsa para poder sacar titulares y visitas. Ha explicado también qué ha pasado por momentos difíciles que han requerido de ayuda profesional, pero que estos no están vinculados a las personas que los titulares han dado por hecho.

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Declaraciones de Laura Escanes a través de su Instagram / Laura Escanes

Un mensaje contra el sensacionalismo

Con este claro mensaje, Laura Escanes ha querido poner punto final a lo que considera "una basura de periodismo". Ha vuelto a decir, como muchas veces ha hecho, que su prioridad sigue siendo el bienestar y el respeto de su hija, y que no permitirá que se utilicen reflexiones de su vida para alimentar polémicas artificiales. Su cierre fue contundente para los periodistas que solo buscan un clic fácil: "No todo vale por unas visitas más en vuestra página web".