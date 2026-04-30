Google permite añadir al periódico Mediterráneo como tu fuente preferida de noticias de Castellón

Estar al día de lo que ocurre en Castellón de la Plana y en el resto de la provincia es ahora mucho más sencillo. Google ha estrenado una funcionalidad que permite a los lectores elegir al periódico Mediterráneo como su medio de comunicación favorito. Gracias a este ajuste, nuestras noticias aparecerán con mayor frecuencia en el apartado de “Noticias destacadas” cuando realices búsquedas relacionadas con la actualidad local.

La verdad es que esta herramienta es una excelente noticia para quienes confían en nuestra labor diaria. Al seleccionar nuestra cabecera como fuente predilecta, el algoritmo de búsqueda priorizará los contenidos que elaboramos desde la redacción central, facilitando que no te pierdas ningún detalle de lo que pasa en nuestras calles, sucesos, fiestas o los eventos culturales de la provincia de Castellón. De hecho, es una forma muy eficaz de personalizar tu experiencia digital y asegurar que la información que consumes proviene de una fuente de confianza y cercana.

Cómo priorizar nuestras noticias en tus búsquedas

Configurar esta opción es un proceso rápido, totalmente gratuito y no requiere instalar ninguna aplicación externa. Para empezar a ver más contenidos del periódico Mediterráneo, solo tienes que seguir estos pasos:

Accede al enlace directo de el Periódico Mediterráneo en la herramienta de configuración de Google a través de este enlace: Añade el periódico Mediterráneo a tus fuentes .

de en la herramienta de configuración de a través de este enlace: Inicia sesión con tu cuenta de Google si todavía no lo has hecho para que se guarde tu preferencia.

con tu cuenta de si todavía no lo has hecho para que se guarde tu preferencia. Marca al periódico Mediterráneo como una de tus fuentes preferidas dentro del panel.

Añade El Periódico Mediterráneo como fuente preferida y no te pierdas nuestras noticias / Mediterráneo

A partir de este 30 de abril de 2026, cada vez que busques información sobre temas de interés general o local, tendrás muchas más probabilidades de encontrarnos en los primeros resultados. Esta mejora técnica responde a la necesidad de los usuarios de encontrar información verificada de forma más ágil en sus dispositivos móviles y ordenadores.

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias

Añadir al periódico Mediterráneo como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:

Las noticias más relevantes de actualidad.

Reportajes, entrevistas y análisis propios.

Información local, nacional e internacional.

Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.

Coberturas especiales y temas de última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.

Google estrena una nueva función que permite a los lectores elegir a Mediterráneo como su medio favorito para que aparezca con más frecuencia en “Noticias destacadas” / Mediterráneo

Para el periódico Mediterráneo, esta utilidad de Google supone una oportunidad de oro para estrechar el vínculo con nuestros lectores más fieles. En un océano de información digital a menudo confuso, poder elegir qué medios quieres leer ayuda a identificar el periodismo de rigor. La apuesta por la información contrastada es nuestra seña de identidad y este pequeño cambio en los ajustes del buscador garantiza que la voz de Castellón tenga el peso que merece.

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La tecnología, cuando se pone al servicio del ciudadano, permite que la distancia entre la noticia y el lector se reduzca al mínimo. Por eso, invitamos a todos los vecinos a que activen esta opción para seguir disfrutando de una cobertura completa, humana y, sobre todo, comprometida con la realidad castellonense.