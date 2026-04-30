Ya apenas quedan unos días para el esperado día de la Madre. Una celebración de lo más especial donde toca regalar a la persona que siempre nos cuida, vela por nosotros y (probablemente) la persona más importante de nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia.

Y es que a una madre hay que homenajearla todos los días, pero el primer domingo de mayo es su día oficial y no hay que olvidar comprarle un un detalle. Por ello, si quieres sorprender con productos de calidad dentro de una gran variedad y sin que tu bolsillo sufra demasiado, tienes que ir a Lidl, ya que te va a ayudar en todo lo que necesites.

Ahora que ha llegado la primavera, es el momento de salir a la calle, disfrutar al aire libre y hacer deporte. Los días se alargan, las temperaturas se suavizan y qué mejor plan que una buena ruta en solitario o en compañía. Lidl tiene los bastones de trekking de aluminio, altura regulable sin escalonamientos a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros. / LIDL

Bastones perfectos por menos de 15 euros

Se trata de unos bastones extremadamente ligeros y estables con una función telescópica de 2 vías (altura regulable sin escalonamientos de 100-135 cm). Tiene un sistema de amortiguación para una absorción óptima de los impactos. También cuenta con platos de bastón de trekking extraíbles para evitar una penetración demasiado profunda en terrenos blandos y almohadillas de asfalto amortiguadoras y extraíbles de plástico TPR antideslizante.

El aluminio ofrece una resistencia máxima a pesar de su muy baja densidad. Otorga a los bastones una ligereza especial con alta estabilidad y elasticidad. Estos bastones están disponibles en dos modelos, el azul de empuñadura de EVA de forma ergonómica y el gris de empuñadura ergonómica de 2 componentes con parte de corcho y orificios de ventilación para una circulación óptima del aire.

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Ahora viene lo mejor de todo; su precio. Y es que puedes conseguir estos bastones de aluminio para trekking ideal para senderismo, paseos por la montaña o incluso marca nórdica por la ciudad por tan solo 14,99 euros. Una auténtica ganga para su diseño.