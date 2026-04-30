Rebeca Toribio anuncia que va a ser madre meses después de su ruptura con Miguel Ángel Silvestre: "Esto no estaba programado"

Rebeca Toribio ha comunicado a través de sus redes sociales que va a ser madre. La creadora de contenido compartió la noticia en Instagram, donde aparece mostrando su barriga, una ecografía y el test de embarazo positivo. Junto a las fotografías, comenta que todavía le cuesta creer que esté contando algo así, y añade que será madre “si Dios quiere y todo va bien”.

La noticia llega meses después de que se hiciera pública su ruptura con el actor Miguel Ángel Silvestre, con quien mantuvo una relación de casi dos años. "No sabía cuándo contarlo, esto no estaba programado. Ya sabéis que a mí me gusta ser muy natural y, como tenía mala cara, se me notaba, he engordado bastante, era como que me tenía bloqueada. Así que he dicho: 'Bueno, pues lo voy a contar ya'", asume.

La creadora de contenido también ha explicado que durante las últimas semanas no se había sentido especialmente bien y que por eso ha estado más ausente de redes sociales. Según cuenta, ha pasado un periodo marcado por las náuseas y el cansancio, aunque asegura sentirse muy feliz y con ganas de compartir esta nueva etapa con sus seguidores.

Además, Toribio deja claro que no pretende mostrar una imagen idealizada del embarazo. En sus historias de Instagram explica que no va a romantizar este proceso y que prefiere hablar de ello de forma natural, tal y como suele hacer con otros aspectos de su vida.

Por el momento, Rebeca no ha ofrecido demasiados detalles sobre su embarazo, manteniendo algunos detalles al margen de la exposición, cuidando así una parte de su vida privada. La noticia ha recibido numerosos mensajes de cariño y felicitaciones, también por parte de personas conocidas como María Pedraza o Paula Echevarría.

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Este anuncio llega después de que el pasado verano se confirmara su separación de Miguel Ángel Silvestre. La relación entre ambos comenzó en 2023, tras conocerse en el festival Arenal Sound, y se mantuvo durante casi dos años con un perfil bastante discreto. Fue la propia Rebeca quien comunicó entonces la ruptura, pidiendo respeto para ambos.