Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
Funciona tanto para húmedo como para seco
Benito Domínguez
Tener la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado no es nada difícil gracias a Action, que tiene a la venta la aspiradora para húmedo y seco de Kärcher por menos de 50 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.
Y es que este aspirador es compacto y a la vez potente, con 1.000 vatios. De este modo, ninguna tarea de limpieza podrá con este gran héroe amarillo.
Además, cuenta con diversos accesorios para que el aspirador multifuncional gane contra la suciedad húmeda, seca, fina y gruesa. ¿Se te ha caído, por ejemplo, un jarrón de flores o un vaso de cristal? En tal caso, podrás aspirar el vidrio y el líquido con la boquilla especial de aspiración del suelo.
Pero también podrás aspirar las zonas de difícil acceso, como entre los zócalos o en la parte trasera de la calefacción, y podrás aspirar y dejarlo todo limpio de nuevo con la ayuda de la boquilla para hendiduras. Pero esto no se queda aquí. ¿Y tu coche necesita una limpieza? En ese caso, podrás llevarte al exterior este ligero aspirador sin esfuerzo gracias a su asa ergonómica.
Y cuando tengas la suciedad y el polvo bajo control, y hayas llenado completamente el depósito de 12 litros, podrás abrirlo de forma sencilla con el denominado sistema de Push & Pull que permite su vaciado. También puedes cambiar la bolsa para el polvo sin complicaciones. La bolsa para el polvo la podrás utilizar para la suciedad seca, que se mantiene en su sitio cuando se abre el aspirador.
Pero eso no es todo, también se ha pensado en el ahorro de espacio. Las mangueras, los cables y el resto de los accesorios tendrán su espacio en los compartimentos del aspirador para guardarlo de forma sencilla.
Precio
¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues tiene un precio de 57,95 euros, pero en Action está dentro de su promoción semanal, con un descuento del 17 por ciento, con lo que se queda en 47,92 euros.
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