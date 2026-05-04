Desaparecen dos militares de EEUU en unas maniobras frente a Canarias

Dos militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares African Lion 2026 fueron dados por desaparecidos la noche del sábado en una zona de entrenamiento de Cap Draa, en las proximidades de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos, a 470 kilómetros de Canarias. El Mando de Estados Unidos para África (Africom, con sede en Stuttgart en Alemania) informó ayer que las fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a African Lion iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, incluyendo medios terrestres, aéreos y marítimos. «Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias», se lee en la nota.

Por su parte, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) detallaron en su cuenta en Facebook que los militares desaparecieron el sábado a las 21.00 hora local, en una zona de acantilados en Cap Draa, y añadieron que se han abierto investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.

La actual edición de los ejercicios militares African Lion, el mayor entrenamiento anual en África liderado por Estados Unidos, comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades como Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit y Dajla, con la participación de más de 40 países.

Edición 22

La de este año es la edición 22 de estas maniobras militares. Desde su inicio en 2004, African Lion se ha convertido en el principal ejercicio militar del continente con un refuerzo cada vez mayor de las líneas de defensa frente a Canarias. La estrategia creciente de EEUU en el norte de África refleja la importancia de las Islas no solo en la seguridad nacional española, sino también en la estrategia internacional para abordar amenazas compartidas como flanco sur de la OTAN.

Con estas maniobras Marruecos consolida su papel de punta de lanza en África de la estrategia de defensa y seguridad de EEUU en el continente. Desde la segunda llegada de Trump al poder se han incrementado notablemente las relaciones y los acuerdos entre Washington y Rabat que culminan en las maniobras militares African Lion, que se celebran frente a Canarias con la innovación tecnológica como principal aspecto de interés en esta edición. Esta cita anual, considerada la mayor maniobra militar del continente vecino, servirá de plataforma de lanzamiento para un programa de formación destinado a oficiales militares africanos. Detrás de esta iniciativa se esconde la voluntad de EEUU de dotar a los países del África Occidental de las capacidades para hacer frente a las crecientes amenazas provenientes del Sahel y hasta las costas atlánticas con la utilización de drones, sistemas de comunicaciones e inteligencia artificial aplicadas a la defensa.

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La polémica ha rodeado a estas maniobras debido a la participación activa de militares de Israel en las mismas tras su alianza con Rabat. Asimismo, en algunas ediciones parte de los ejercicios se han celebrado en territorio del Sáhara Occidental, lo que también ha ocasionado trifulcas entre el Frente Polisario y el gobierno marroquí.