¿Qué significan las nuevas matrículas rosas? El cambio que ya circula por España

Los conductores van a tener que acostumbrarse a una realidad que ya está sucediendo en las carreteras españolas: las matrículas rosas. Este cambio no se debe a un motivo estético, sino que es producto de un reciente cambio reglamentario en Francia que se puso en marcha a principios de este año 2026.

¿Para qué sirven las matrículas rosas?

Este nuevo cambio se ve impulsado por dos motivos principales. Por un lado, las matrículas rosas sirven para identificar aquellos vehículos que dispongan de un registro temporal. En la placa es visible el prefijo “WW”, típico en la combinación alfanumérica del territorio francés, y una fecha de caducidad posterior al prefijo mencionado.

Por otro lado, supone para las autoridades una mayor facilidad para detectar aquellos fraudes asociados a los vehículos con registro temporal, un problema que se ha comenzado a detectar en los últimos años en varios países europeos, principalmente en Francia. En 2023 se registraron alrededor de 460000 vehículos que circulaban con matrículas provisionales, de los cuales muchos sobrepasaban el periodo asignado. Por lo tanto, no es casualidad que el color de la matrícula sea rosa, ya que es mucho más perceptible a la hora de localizar aquellos vehículos con dicho registro. Esto junto a la fecha de caducidad marcada en la matrícula hace que este cambio sea una medida completamente estratégica.

¿Cómo afecta a España este cambio?

A pesar de no ser un cambio implantado directamente en territorio español, sí es cada vez más frecuente la visibilidad de estas matrículas en nuestras carreteras. La DGT lo valora como un cambio positivo, ya que facilitan los controles y evitan el margen de fraude.

Además, el color rosa se suma a los múltiples colores de matrícula que ya circulan en el territorio español. A pesar de que mayoritariamente sea visible la matrícula blanca tradicional, existen otros tipos de matrícula dependiendo del tipo de vehículo o servicio, como la matrícula azul con caracteres blancos, que identifica los vehículos especializados en el transporte de viajeros, o las matrículas verdes con caracteres blancos, que identifica a aquellos vehículos en proceso de matriculación o importación. También existen las matrículas rojas con caracteres blancos, que destacan por identificarse como aquellos vehículos que solamente pueden ser conducidos por expertos del sector, las cuales incluyen la letra S al principio de la matrícula. Y por último, las matrículas diplomáticas varían el color en función al rango del titular del vehículo.