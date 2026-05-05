Eurovisión 2026 sí se podrá ver desde España: cómo seguir el festival y votar pese a la retirada de RTVE

España vivirá este año una situación inédita en Eurovisión. Por primera vez desde su debut en 1961, no habrá representante español sobre el escenario del festival. La retirada se produce después de la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de mantener a Israel en la 70ª edición del certamen, una postura que ha llevado a RTVE a abandonar tanto la participación como la retransmisión.

La consecuencia más directa para los espectadores es clara: RTVE no emitirá Eurovisión 2026. Ni las semifinales, previstas para los días 12 y 14 de mayo, ni la gran final, que se celebrará el sábado 16 de mayo en Viena, Austria, podrán verse por La 1 como era habitual. El apagón rompe una tradición muy asentada entre los seguidores del festival, acostumbrados a vivir las galas con los comentarios de la televisión pública y en un entorno colectivo.

Sara Fernández

La retirada de España no ha sido la única. Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia también han decidido no competir este año en protesta por la presencia de Israel. En el caso español, la decisión supone además la salida temporal del llamado ‘Big Five’, el grupo de países que acceden directamente a la final por su aportación económica a la UER.

A pesar de la polémica ausencia de RTVE, los eurofans españoles sí podrán seguir el festival. La vía más sencilla será el canal oficial de Eurovisión en YouTube, donde la organización ofrece la señal internacional en directo. Esta opción permitirá ver las galas completas desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

También existe la posibilidad de acceder a las retransmisiones de televisiones públicas de otros países que sí participen en el certamen, como Alemania, Reino Unido o Francia. Para ello, algunos espectadores podrían recurrir a una VPN, aunque estas herramientas pueden presentar limitaciones de velocidad o datos, especialmente en el caso de los servicios gratuitos. En cualquier caso, la alternativa principal para el público español será la emisión oficial online del festival.

Otra de las grandes dudas era qué ocurriría con el televoto. Aunque España no participe ni tenga retransmisión oficial de RTVE, los espectadores españoles podrán votar por sus favoritos a través de la aplicación oficial de Eurovisión o la web habilitada por la organización. Sus votos se integrarán en la categoría conocida como “Rest of the World”, que agrupa a los países y territorios sin participación o emisión oficial. Ese bloque cuenta como un voto adicional dentro del televoto global, aunque sin jurado profesional propio.

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La ausencia española marca un antes y un después en la relación del país con el certamen. España ha participado en 64 ediciones, ha ganado dos veces —con Massiel en 1968 y Salomé en 1969— y ha aportado algunas de las audiencias más altas del festival. En 2025 fue el tercer país con mayor seguimiento de la final, solo por detrás de Alemania y Reino Unido.