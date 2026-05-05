Fernando Esperón, investigador: "Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará"

Tres personas murieron estos días en el interior del crucero de lujo MV Hondius tras contraer el hantavirus, un virus relativamente desconocido que suele transmitirse por el contacto a través de la saliva, las heces y la orina de ratones infectados. El barco, que partió del puerto argentino de Ushuaia y que tenía como destino final Canarias, se dirigía a Cabo Verde cuando estalló el brote.

Por el momento, son pocos los detalles que han trascendido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de que había seis individuos afectados, tres de ellos fallecidos y otro ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica. Además, la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, confirmó que hay catorce españoles a bordo: trece pasajeros y un miembro de la tripulación.

El barco se encuentra anclado a unas 50 millas de Praia, capital de Cabo Verde. Mientras, se estudia si podría ser trasladado a aguas canarias. El Ministerio de Transportes debe decidir cuál es el puerto más adecuado, pues es un asunto sobre el que solo tiene competencias la Autoridad Portuaria Nacional y no la comunidad autónoma.

Este episodio, llamativo y muy poco frecuente, ha sembrado especial preocupación en el Archipiélago, donde podría hacer escala la embarcación. Sin embargo, los expertos llaman a la calma y reiteran que el virus no supone una amenaza de salud pública porque su capacidad de transmisión entre humanos es "casi inexistente". Es más, el profesor titular de Veterinaria y coinvestigador principal del Grupo en Biociencias y Salud Global de la Universidad Europea, Fernando Esperón, señala que la probabilidad de que haya una epidemia es cero. Esta es la información que se tiene sobre este tipo de virus y sobre lo ocurrido en el barco.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus, no es un virus concreto, sino una familia de virus muy parecidos entre sí. Esperón subraya que son muy habituales en roedores y de vez en cuando también saltan a humanos. Las variedades más frecuentes en América están más ligadas a roedores urbanos y causan enfermedades respiratorias que suelen ser muy graves. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el 38% de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer. Es más, en Argentina -punto desde el que partió el crucero- se confirmaron 28 muertes por hantavirus en 2025 y hace unas semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional.

Las variantes de Asia y Europa, en cambio, son mucho menos letales -menos de un 1% de mortalidad-, afectan a roedores de campo y causan Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR), con hemorragias internas muy leves. Todavía se desconoce qué cepa está implicada en el incidente del crucero, pero el investigador cree que puede tratarse de la variante Andes, que circula por Chile y Argentina.

¿Cómo se transmite?

La forma más habitual de contagio es limpiando una habitación cerrada con heces de roedor. "Tiene que haber una exposición importante en un entorno con un nivel alto de partículas de polvo contaminado, no vale con algo leve porque, si fuera así, habría muchísimos casos más", argumenta. Todo esto, afirma, se puede prevenir con una mayor limpieza.

¿Puede pasar de persona a persona?

El experto subraya que detectarlo en humanos es "muy raro". En la última década, apenas se han descrito veinte casos en España. Asimismo, destaca que es todavía más inusual que el virus pase de una persona a otra. De hecho, solo se han documentado contagios de este tipo con la variante Andes. Aun así, el hecho de que haya seis personas con síntomas compatibles es "muy extraño", pues lo habitual suelen ser casos puntuales. "Si yo estuviera en ese crucero, no tendría miedo porque la transmisión es muy limitada; la probabilidad de que haya una epidemia es cero, literalmente", afirma.

¿Cuáles son los síntomas en humanos?

La enfermedad inicial no es grave, pero sus complicaciones sí. Los virus hanta -y, en especial, las variantes americanas- pueden evolucionar rápido hacia una dificultad respiratoria grave y, a continuación, hacia una insuficiencia pulmonar o cardíaca. También es habitual la fiebre alta, los dolores musculares muy intensos, náuseas, vómitos y otros síntomas parecidos a los de la gripe. Los pacientes inmunodeprimidos o con patologías previas son los que más problemas pueden experimentar. Entre los fallecidos en el crucero había una pareja neerlandesa que rondaba los 70 años. Asimismo, el hombre que continúa hospitalizado tiene 69 años.

¿El contagio se produjo en el barco?

Esperón sostiene que es "muy poco probable". El periodo de incubación mínimo es de siete días, pero puede llegar a las tres semanas. Aunque todavía se desconoce qué ha ocurrido, su principal hipótesis es que estuvieron expuestos a la enfermedad antes de entrar al barco. Se podría llegar a saber dónde se produjo el contagio si se averigua, a través de una PCR, cuál es la variante y se cruza esta información con los sitios que el afectado ha frecuentado. "También es cierto que es un procedimiento muy caro que no suele hacerse porque es un problema que afecta a individuos aislados, no a poblaciones", argumenta.

¿Debe preocupar una posible escala en las Islas?

La respuesta es no. El docente quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población canaria basado en la ciencia: "Sé que la noticia de que hay un crucero con varias personas infectadas suena a apocalipsis, pero es un virus que conocemos desde hace 70 años y, además, la posibilidad de contagio en humanos es bajísima, aunque el barco llegue al Archipiélago, el brote no avanzará".

¿Qué pasará si finalmente para en Canarias?

El Área de Sanidad Exterior de la Delegación del Gobierno en las Islas mantiene abiertos los canales de coordinación con distintos organismos ante la posibilidad de que el crucero haga escala en el Archipiélago. De ser así y, siguiendo el plan previsto por la OMS, los cruceristas desembarcarían en Cabo Verde, para permanecer allí en cuarentena. Parte de la tripulación traería el barco a Canarias para desinfectarlo. Si el país africano se opone al desembarco, el Archipiélago solo cuenta con una cama para pacientes de estas características, por lo que tendrían que ser trasladados por vía aérea a otros hospitales.

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Además, Esperón defiende que, desde el punto de vista epidemiológico, sería conveniente comprobar los protocolos de desratización del crucero y revisar que no haya roedores.