Muere Soledad Gallego-Díaz, primera mujer directora de El País

La periodista Soledad Gallego-Díaz ha fallecido la noche de este martes a los 75 años, según ha informado el diario El País, del que fue directora.

Gallego-Díaz fue la primera mujer que dirigió El País, además de ser corresponsal en numerosas capitales del mundo y lograr "la gran exclusiva de la Transición", la publicación del borrador de la Constitución de 1978, según informa el mismo diario.

Con solo 26 años, publicó en la revista 'Cuadernos para el Diálogo' el borrador constitucional "que, por motivos que hoy parecen incomprensibles, se guardaba en un celoso secreto", señala El País.

Además de primera directora mujer de El País, entre el 8 de junio de 2018 y el 15 de junio de 2020, fue directora adjunta con tres directores diferentes (Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesus Ceberio) y corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

También fue enviada especial a numerosos acontecimientos internacionales, como el fin de la URSS; cronista política; delegada en Sevilla; defensora del lector; editorialista; y profesora en la Escuela de periodismo.

Soledad Gallego-Díaz Fajardo había recibido a lo largo de su trayectoria, entre otros, los premios periodísticos Salvador de Madariaga, Margarita Rivière, Francisco Cerecedo, Cirilo Rodríguez y el Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.

Nacida en Madrid el 25 de abril de 1951, hija de una cubana que fijó su residencia en España en 1936 y de José Gallego-Díaz, un matemático comunista nacido en Úbeda (Jaén) y fallecido en accidente de tráfico en Venezuela, en febrero de 1965.

Pasó su infancia entre las ciudades norteamericanas de Palo Alto y Nashville, cursó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y en 1972 se diplomó en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.

Ese año comenzó a trabajar como redactora de la Agencia Pyresa, de la que fue despedida en 1976 después de participar en una huelga en defensa de la profesión.

En marzo de 1977 comenzó a colaborar en la sección de Política del diario El País, nacido poco antes, en cuya sección acabó como redactora.

Entre noviembre de 1979 y enero de 1983 se encargó de la corresponsalía en Bruselas del diario, donde cubrió la adhesión de España a la Comunidad Europea y la OTAN.

De regreso a España, se incorporó al equipo directivo de El País en la sección de investigación y en 1987 se hizo cargo de la subdirección de la edición dominical, hasta que en 1991 pasó a desempeñar la labor de corresponsal europea.

Tras un año como corresponsal en Nueva York, regresó a Madrid para ocupar el puesto de defensora del lector de El País durante un año.

En julio de 1994 fue nombrada miembro del Consejo Asesor de Usuarios de la Información, encargado de asesorar a la Comisión Europea en política de información, y ese año regresó a su puesto como corresponsal para temas europeos y en noviembre fue nombrada delegada del periódico en Andalucía, donde permaneció dos años.

En octubre de 1996 retomó en Madrid su anterior destino como corresponsal de temas europeos.Desde 1997 dirigió todos los temas sobre la Unión Europea y desde 1998 coordinó el suplemento semanal 'Guía del Euro', entregado por entregas con El País.

El 11 de julio de 1998 fue nombrada directora adjunta de El País de los domingos, que incluía El País Semanal.

Creadora de la sección 'Mujeres' en El País, Gallego-Díaz ocupó el puesto de adjunta a la dirección del periódico, realizando también crónicas políticas y entrevistas (Felipe González, Mariano Rajoy, Pasqual Maragall o Manuel Chaves).

En octubre de 2008 El País la envió como corresponsal a Buenos Aires, cubriendo la etapa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Regresó a España y en 2012 continuó publicando sus columnas en El País, siendo miembro de su Comité Editorial. Además, hasta 2018 colaboró con el programa 'Hoy por hoy' de la cadena SER.

Sin abandonar el grupo PRISA, en 2014 emprendió la creación del semanario 'Ahora', junto con Miguel Ángel Aguilar, proyecto que acabó en 2016.

El 8 de junio de 2018 fue nombrada la primera directora de El País, sustituyendo en el cargo a Antonio Caño, y tomó posesión dos días más tarde.

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Durante los dos años que permaneció en su dirección se mantuvo como líder de lectores, con 1.069.000 (segunda oleada EGM 2018) y 1.004.000 (primera oleada EGM 2020). Además, el 1 de mayo de 2020 implantó la suscripción digital del periódico.