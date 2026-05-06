Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es "opcional" y "vuelta a los triángulos" y "chalecos"

Desde el pasado 1 de enero la baliza v-16 es obligatoria en todos los vehículos para señalizar una avería en una vía interurbana. En las últimas campañas que ha llevado a cabo la Dirección General de Tráfico (DGT) ya sean operaciones salidas por días festivos o controles en carreteras, siempre se ha instituido en su uso y en su obligatoriedad.

Sin embargo, este dispositivo no ha estado exento de polémicas tras su anuncio allá por 2025. "No se entiende por qué el Gobierno descarta la opción de que sea el conductor el que decida incorporar la baliza V-16 a su vehículo de forma voluntaria o bien continuar utilizando los clásicos triángulos reflectantes. Son razones de peso para suspender la obligatoriedad de esta medida y, simultáneamente, continuar investigando medidas más eficaces que contribuyan a la mejora de la seguridad vial de los españoles sin necesidad de imponerles cargas adicionales a las familias y empresas españolas", insisten desde Vox, que Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".

Asimismo, en caso de aprobarse esta enmienda, "no será exigible su conectividad con los sistemas de detección de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de los dispositivos. Los triángulos, por su parte, "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal". Vox se muestra está a favor de "mejorar" la seguridad vial de los españoles con "medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero, mediante estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de compleja visibilidad y climatología adversa.

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En este sentido, argumenta que "la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos y su efectividad en carretera ha sido puesta en duda por afiliados de entidades con experiencia en seguridad vial". "La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado críticas a la imposición de esta nueva normativa, inclinándose por la complementariedad en vez la obligatoriedad", subraya.