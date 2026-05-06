Brote
Confirman que el hantavirus que causó tres muertes en un crucero es de una cepa transmisible entre humanos
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius
EFE
GINEBRA
El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La identificación fue posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).
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