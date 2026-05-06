Las enfermedades reumatológicas, primera causa de baja laboral pero falla el diagnóstico y faltan especialistas

Las enfermedades reumatológicas, un conjunto de unos 200 trastornos que afectan al aparato locomotor con daños o inflamación en articulaciones, músculos o huesos, como la artrosis, la artritis o el lupus, afectan a más de 11 millones de personas en España, por lo tanto, a uno de cada cuatro habitantes, con mayor prevalencia entre las personas mayores aunque pueden aparecer a cualquier edad.

Dado que provocan dolor, rigidez y fracturas, entre otros síntomas, constituyen la primera causa de baja laboral, con un 25% de los permisos que se conceden anualmente. Un porcentaje que va a alza desde la pandemia, en consonancia con un aumento generalizado de las incapacidades temporales que está siendo analizado por el Gobierno y los agentes sociales en busca de posibles soluciones.

En este contexto, en el marco del 52 Congreso de la Sociedad Española de Reumatología (SER), estos especialistas han reclamado la puesta en marcha de un plan que permita que los reumatólogos tengan un "papel director" en las bajas relacionadas con las patologías reumáticas, dado que se ha demostrado que "cuando los médicos especializados toman la batuta, el tiempo de baja se reduce a la mitad", según ha explicado José Francisco García Llorente, presidente del comité organizador del Congreso; en la rueda de prensa de apertura de un evento que reunirá a más de 1.500 especialistas en Bilbao.

Déficit de especialistas

Asimismo, la SER ha pedido que se corrija el déficit crónico de reumatólogos, dado que hay unos 1.500 en España pero harían falta 400 más para cubrir con la ratio recomendada de un especialista por cada 35.000 habitantes, especialmente en Aragón, Andalucía, Baleares y Valencia.

En estas comunidades, según Marcos Paulino Huertas, presidente de la Sociedad Española de Reumatología, hay "necesidades urgentes" dado que tienen áreas completamente "desasistidas", sobre todo en aquellas zonas rurales con más población envejecida y dispersa. Por ello, la SER reclama medidas específicas para cubrir plazas de difícil cobertura y asegurar una atención de calidad y la equidad en toda España.

Al mismo tiempo, la sociedad médica reclama una planificación sanitaria adecuada que fomente el "engranaje diagnóstico", de forma que se acabe con el retraso en el diagnóstico de muchas de estas patologías. El problema de estas enfermedades es que causan dolor o cansancio, síntomas que se minimizan o se confunden con otras enfermedades, por lo que los pacientes pueden estar meses o años sin saber qué les ocurre y sin recibir los tratamientos adecuados para tratar su enfermedad, lo que hace que se cronifique o aumenten los síntomas, las enfermedades asociadas o la discapacidad.

Retraso en el diagnóstico

"Muchos pacientes llegan a nuestras consultas tras haber sufrido varias fracturas, pese a presentar factores de riesgo claros de osteoporosis. Asimismo, enfermedades inflamatorias poco evidentes, pueden pasar desapercibidas y las patologías sistémicas, cuyo carácter multiorgánico dificulta su identificación, precisan de la colaboración de distintos especialistas", ha ejemplificado el doctor José Francisco García Llorente.

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Para mejorar esta situación, la SER reclama que un "engranaje diagnóstico" eficaz que incluya campañas divulgativas para los pacientes, una mejora en el reconocimiento de los síntomas por parte de los profesionales de Atención Primaria y servicios de reumatología "ágiles que permitan un diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento de forma temprana, evitando así daños irreversibles".