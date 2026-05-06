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Mapa de las playas con Bandera Azul en España, otra vez líder mundial

El litoral español obtiene 794 distintivos en 2026, 44 más que el año anterior.

677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas.

Banderas Azules en España

Banderas Azules en España

David López Frías

David López Frías

España acaba de revalidar su liderazgo mundial en playas con Banderas Azules, con 794 distintivos en 2026. Son 44 más que el año anterior, según los datos difundidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Del total, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y 6 a embarcaciones turísticas. La Comunidad Valenciana encabeza la clasificación, seguida de Andalucía, Galicia y Catalunya. Este es el mapa con las ubicaciones.

Mapa de las playas con Bandera Azul en España

Catalunya, por su parte, recibe 125 banderas. Barcelona concentra 47 distintivos, con 39 playas y 8 puertos deportivos. Tarragona suma 42, con 35 playas y 7 puertos, mientras que Girona alcanza 36, repartidas en 27 playas y 9 puertos deportivos.

Mapa

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