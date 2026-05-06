Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratas colegio CastellóBúsqueda agresor sexualAdiós a la baliza v-16Pelea AlmassoraPremio aceite CastellónPrograma fiestas Sant Pere
instagramlinkedin

Alerta sanitaria

Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

Los 14 pasajeros españoles no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el ébola, sino que estarán ubicados en habitaciones individualizadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / José Luis Roca

EFE

Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que el aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntario.

Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas, ha indicado Robles, en declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo templo de la música techno que abrirá en Castellón: Todos los detalles
  2. Una gran azulejera de Castellón busca trabajadores en plena crisis de Oriente Medio
  3. Una empresa vinculada a un jugador de la Premier League resucitará una conocida discoteca de Castellón
  4. La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló
  5. Los puntos clave donde tienes que ir para disfrutar del eclipse en Castelló: la hora, hacia dónde mirar y otras dos fechas importantes
  6. Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
  7. Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
  8. Agresión homófoba en Burriana: “Cada vez que mi perro ladra pienso que vienen a matarme”

Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

El buque de la Armada Meteoro fue la base para la operación de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera contra el remolcador Sky White, interceptado a 500 kilómetros de El Hierro.mp4

Sorteo Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 6 de mayo de 2026

El Consell Rector de Festes de Vila-real da el 'OK' al programa para Sant Pasqual 2026

El Consell Rector de Festes de Vila-real da el 'OK' al programa para Sant Pasqual 2026

La valenciana a bordo del barco del hantavirus rompe su silencio: "Yo me encuentro bien, estamos cuidándonos unos a otros"

La valenciana a bordo del barco del hantavirus rompe su silencio: "Yo me encuentro bien, estamos cuidándonos unos a otros"

Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes

Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes
Tracking Pixel Contents