Mercadona cambia su pescadería: qué mejora con el nuevo modelo de venta de pescado

La cadena de supermercados Mercadona ha puesto en marcha una reordenación de su sección de pescadería con la que busca mejorar la calidad del producto, reducir los tiempos de espera en tienda y adaptar el servicio a los hábitos de consumo de los clientes en casa.

Según ha explicado la compañía, el cambio es el resultado de un proceso de análisis desarrollado durante los dos últimos años, en el que ha recopilado miles de datos y opiniones de consumidores a través de pruebas ciegas, encuestas, análisis de líneas y aportaciones recogidas directamente en sus establecimientos.

Cambios en el servicio

La empresa señala que uno de los principales objetivos de esta transformación es reducir al máximo el tiempo que transcurre desde que el pescado sale del agua hasta que llega al consumidor. Para ello, ha apostado por un modelo en el que todos los productos pasan a comercializarse en bandeja, una medida con la que asegura reforzar la calidad y la frescura.

Bandejas de pescado de Mercadona. / El Correo

Mercadona sostiene además que esta reorganización no afecta solo al formato de venta, sino también al servicio. Entre los cambios introducidos destaca una oferta de productos con distintos acabados y terminaciones, como filetes, rodajas o piezas enteras limpias y listas para consumir, así como una mayor agilidad en la compra y un surtido más ajustado al consumo real de los hogares.

Con esta reingeniería, la compañía pretende configurar una pescadería “más completa”, con mayores garantías para el cliente y un servicio más adaptado a la forma actual de comprar, cocinar y conservar el pescado en casa.

Mercadona enmarca esta evolución en su estrategia de mejora continua y asegura que seguirá analizando la respuesta de los consumidores para seguir introduciendo cambios en esta sección.