Estas son las 10 gasolineras más baratas de Castellón según la OCU

Llenar el depósito se ha convertido en una de las principales preocupaciones para muchos conductores. Para facilitar el ahorro, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dispone de un buscador online que permite consultar las gasolineras con los precios más bajos según la ubicación y el tipo de combustible.

En el caso de Castellón, el comparador muestra diferencias de varios céntimos por litro entre estaciones de servicio relativamente cercanas, tanto en gasolina 95 como en diésel, lo que puede suponer un ahorro importante al llenar el depósito.

Ubicaciones y precios de gasolina 95

Según los datos consultados en el buscador de la OCU para gasolina 95, estas son las 10 gasolineras más baratas en el entorno de Castellón:

Gasolineras y precio de la gasolina / Mediterráneo

Ubicaciones y precios de diésel

Según los datos consultados en el buscador de la OCU para diésel, estas son las 10 gasolineras más baratas en el entorno de Castellón:

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Funciones de la herramienta

El comparador también permite ordenar las estaciones por distancia o por precio. Además, el usuario puede introducir la capacidad de su depósito para calcular cuanto costaría llenarlo en cada gasolinera. La organización recomienda comparar precios antes de repostar, especialmente en desplazamientos habituales o viajes largos, ya que pequeñas variaciones por litro pueden traducirse en un ahorro considerable a final de mes.