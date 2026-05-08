¿Cómo atender a los viajeros españoles del crucero Hondius? Así es el protocolo de manejo para las personas del buque afectado por hantavirus

La Comisión de Salud Pública ha aprobado el protocolo de manejo de personas en seguimiento en España relacionadas con el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus andes. Una guía de actuación acordada por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), que está sujeta a revisión y actualización continua en función del conocimiento que se genere durante la evolución del brote.

De esta manera, este protocolo servirá para atender a los posibles afectados en cualquier de las tres situaciones descritas: contacto (asintomáticos con estancia en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo), caso probable (contacto que desarrolle síntomas) o caso confirmado (que ya se haya realizado una prueba del virus y dé positivo), aunque también se atenderán otras situaciones diferentes de forma individualizada.

Una de las primeras cosas a tener en cuenta es el periodo máximo de incubación, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en 42 días; mientras que el periodo de transmisibilidad sería de dos días antes hasta cinco días después de la fecha de inicio de síntomas de un caso confirmado.

Pasajeros considerados casos de contacto

En el caso de los contactos, se establecerá una cuarentena, en la que las personas estarán en habitaciones individuales con aislamiento estricto, es decir, sin visitas. Una cuarentena que se llevará a cabo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid.

A estos casos se les realizará una PCR a su llegada al centro hospitalario y otra prueba 7 días después.

Tras ello, pueden sucederse dos situaciones: que sea positiva o negativa. En este último caso, el Comité técnico del SIAPR reevaluará las condiciones de realización de la cuarentena.

En caso de que se obtenga un resultado positivo, se manejará como un caso confirmado.

Además, se llevará a cabo una vigilancia activa del paciente contacto y se fomentará su bienestar emocional.

Modo de actuar con los casos probables

En el caso de que una persona tenga síntomas, será trasladada a una habitación de aislamiento con presión negativa y se realizarán las siguientes pruebas, que se enviarán al Centro Nacional de Microbiología:

PCR en sangre y suero; si presenta síntomas respiratorios también frotis nasofaríngeo.

Si la prueba es negativa, y continúa con síntomas, se repetirá a las 24 horas. Si continúa siendo negativa y no hay un diagnóstico alternativo, continuará en aislamiento repitiendo la prueba diagnóstica cada 48 horas.

También habrá que avisar a la red de Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) por si fuera preciso su manejo en la misma ante una posible confirmación del caso.

Hasta que no haya una confirmación de un diagnóstico alternativo o finalicen los síntomas, el paciente seguirá en cuarentena. Y en caso de que sea positivo, seguirá el protocolo de dichos pacientes.

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Protocolo para casos confirmados

En el caso de los pacientes que tengan confirmada el resultado positivo del hantavirus andes, deberá ingresar en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación y, en caso de ser asintomáticos, hasta que una prueba determine su negativo en la enfermedad.