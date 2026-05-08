Los pasajeros del MV Hondius bajarán por turnos en Tenerife a una barcaza antes de ser trasladados al aeropuerto Tenerife Sur

Los pasajeros del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que navega hacia Tenerife desde Cabo Verde, serán evacuados por turnos desde el barco hasta una barcaza y, una vez en tierra, trasladados directamente por carretera hasta el aeropuerto del sur de la Isla. Allí accederán al avión previsto para continuar viaje a sus países de origen.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, en una entrevista en TVE, en la que ha detallado las líneas generales del dispositivo preparado para la llegada del buque. El objetivo, según ha señalado, es que los pasajeros no permanezcan en el puerto ni transiten por espacios abiertos a la población, sino que sean conducidos de forma controlada hasta el punto de embarque aéreo.

Traslado por turnos desde el barco hasta tierra

El crucero no atracará de forma ordinaria en el puerto de Granadilla. La previsión es que permanezca fondeado en aguas próximas y que la salida de los viajeros se realice de manera escalonada.

Según Suárez, los pasajeros bajarán del MV Hondius en el mar y serán trasladados en una barcaza hasta el muelle. Desde allí, el operativo contempla que suban de inmediato al vehículo elegido para llevarlos al aeropuerto Tenerife Sur, previsiblemente un autobús, que los dejará directamente "al pie de escalerilla" del avión.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad y ha insistido en que se busca una operación rápida, ordenada y con el menor contacto posible con el entorno portuario.

Pendiente de cerrar el protocolo definitivo

Aunque las líneas generales del operativo ya están definidas, Pedro Suárez ha precisado que aún falta formalizar el documento de protocolización. Ese texto deberá concretar los pasos de la intervención, los medios que participarán y la coordinación entre las administraciones implicadas.

También queda por determinar la distancia exacta a la costa a la que fondeará el crucero. Esa decisión corresponde al capitán marítimo, de acuerdo con los criterios técnicos y de seguridad marítima.

Suárez ha apuntado que, previsiblemente, el buque no quedará demasiado lejos del punto de desembarque. A su juicio, cuanto más corto sea el trayecto entre el barco y tierra, más ágil y seguro resultará el traslado, especialmente teniendo en cuenta que los pasajeros no están habituados a este tipo de operaciones marítimas.

Un operativo sanitario y logístico coordinado

La llegada del MV Hondius se enmarca en un dispositivo coordinado por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y organismos internacionales. Protección Civil ha señalado que el plan busca evitar cualquier contacto entre los pasajeros y la población local, con traslados directos desde el barco hasta el aeropuerto para su repatriación o derivación sanitaria.

En el caso de los 14 españoles que viajan a bordo, Sanidad prevé su traslado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde serán evaluados y permanecerán bajo seguimiento sanitario. El resto de pasajeros será derivado a sus países mediante vuelos organizados dentro del operativo internacional.

Respuesta a las dudas en el puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria también se ha referido a la inquietud generada entre parte de los trabajadores portuarios. Según Suárez, la protesta convocada contra el desembarco del crucero no tendría relación con el personal del puerto de Granadilla.

El responsable portuario ha sostenido que los trabajadores del muelle han trasladado su apoyo en varios documentos y que incluso se han integrado en la coordinación de la operación por si fuera necesaria su participación.

Suárez ha comparado el dispositivo con otras intervenciones realizadas durante la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando se desarrollaron operaciones especiales en el ámbito portuario con resultados satisfactorios.

El MV Hondius llegará con pasajeros asintomáticos

El crucero se dirige a Tenerife después de permanecer en Cabo Verde, donde fueron evacuados los casos activos o con síntomas. A bordo continúan pasajeros que, según las autoridades, permanecen asintomáticos, aunque sometidos a seguimiento por su posible exposición al virus.

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El brote de hantavirus ha provocado la activación de un protocolo internacional por tratarse de un buque de bandera neerlandesa con pasajeros de distintas nacionalidades. La prioridad ahora es completar la llegada a Canarias con un circuito cerrado: fondeo del barco, traslado por barcaza, transporte directo al aeropuerto y salida aérea organizada.