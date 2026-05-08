Alerta sanitaria
Sanidad busca a un viajero sudafricano expuesto al hantavirus que estuvo una semana en Barcelona
Se investiga el paradero de un viajero de Sudáfrica que compartió avión con una pasajera neerlandesa fallecida por hantavirus
El Ministerio de Sanidad está buscando a un viajero sudafricano que estuvo expuesto al hantavirus y que después pasó una semana en Barcelona. El hombre, que se supone que ya ha vuelto a su país, era pasajero del vuelo Johannesburgo-Amsterdam al que se subió la paciente neerlandesa que falleció poco después. A la mujer se le denegó finalmente el viaje por su estado de salud y fue derivada al hospital, pero estuvo un tiempo sentada en el avión junto a otros pasajeros, entre ellos el sudafricano.
En el mismo vuelo iba la azafata que presentó síntomas compatibles con hantavirus pero de la que hoy se ha descartado que realmente hubiera resultado infectada. El hantavirus presenta síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias.
Del viajero sudafricano no se tiene constancia si ha estado en un dispositivo de salud o si presenta síntomas. Las autoridades sanitarias españolas no tienen información sobre su paradero o estado de salud, pero lo han incluido entre personas monitorizables por haber estado muy cerca cuando la paciente neerlandesa tenía la enfermedad declarada y era muy contagiosa.
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