HANTAVIRUS
La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius
EFE
Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.
"La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".
Así lo ha acordado la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 25 en respuesta al escrito presentado en la noche del pasado viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena.
- Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
- Una vecina del incendio en la antigua Serratins denuncia las 'raves' allí: 'Había una música como de 'pum, pum, pum' durante horas y no se podía dormir
- La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Arietes, agentes y un chalet: así cayó el fugitivo más buscado de Castellón
- La hermana de Vicente L. G. rompe su silencio: 'Me desvinculo de su intento de fuga, pero él es inocente
- Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: arte en la calle, Jajajers y concurso de hamburguesas