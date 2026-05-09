Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes para el fin de semanaPrisión provisionalIncendio SerratinsEl tiempoLuto en BenicàssimHantavirusFestival de electrónica
instagramlinkedin

HANTAVIRUS

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla / Europa Press

EFE

Madrid

Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

"La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado, que añade que la cuarentena es también "proporcionada al riesgo grave, inminente y extraordinario que supondría la propagación por contagio, máxime cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede tampoco considerarse excesivo o prolongado".

Noticias relacionadas y más

Así lo ha acordado la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid plaza número 25 en respuesta al escrito presentado en la noche del pasado viernes por la Abogacía del Estado, que reclamó la ratificación judicial de la citada orden de cuarentena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
  2. Una vecina del incendio en la antigua Serratins denuncia las 'raves' allí: 'Había una música como de 'pum, pum, pum' durante horas y no se podía dormir
  3. La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
  4. El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
  5. Arietes, agentes y un chalet: así cayó el fugitivo más buscado de Castellón
  6. La hermana de Vicente L. G. rompe su silencio: 'Me desvinculo de su intento de fuga, pero él es inocente
  7. Una empresa castellonense en liquidación subasta material de construcción a precio de saldo
  8. Qué hacer en Castellón este fin de semana: arte en la calle, Jajajers y concurso de hamburguesas

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

La Justicia ratifica la orden de cuarentena a los españoles del crucero Hondius

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Giro de Italia, etapa 2: Burgas - Veliko Tarnovo, en directo

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

Descubren en Escocia una isla prehistórica creada por humanos y anterior a Stonehenge

Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes

Accidente en la AP-7 en Castellón: vuelca una furgoneta con seis ocupantes

Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"

Albares dice que Israel liberará al activista español Saib SaifAbukeshek "en las próximas horas"

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa de la ministra de Sanidad y el ministro del Interior para informar sobre la situación del barco 'MV Hondius'

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

Milei se refugia en la realidad virtual para escapar a la crisis argentina

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'

Sánchez se reúne este sábado con el director general de la OMS antes de la llegada del 'MV Hondius'
Tracking Pixel Contents