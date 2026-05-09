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Última hora del brote de Hantavirus, en directo | España afronta este fin de semana una compleja operación para evacuar el crucero del hantavirus

Investigan un caso sospechoso de hantavirus en Alicante e identifican en Barcelona a una residente que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo

Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

La OMS asegura que no hay riesgo de epidemia por el brote de hantavirus

La OMS asegura que no hay riesgo de epidemia por el brote de hantavirus

Lucía Feijoo Viera

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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