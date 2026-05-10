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Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife
El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR
Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.
Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
El crucero Hondius entra en el puerto de Granadilla (Tenerife) para desembarcar al pasaje
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las 6:00 de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
El buque va precedido de una lancha de los prácticas del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias, que le están ayudando en las maniobras de entrada y fondeo en el puerto, según ha podido comprobar EFE.
Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone
No rotundo e imposición. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció el sábado al borde de la media noche -seis horas antes de que llegara el crucero de lujo MV Hondius infectado con hantavirus a Tenerife- que el operativo no cuenta con su autorización. El Estado respondió una hora después. El Ministerio de Fomento impone al Puerto de Granadilla que acoja al crucero ya sea mediante fondeo o atraque. La negativa de Clavijo se produjo como consecuencia de un cambio en los planes iniciales pactados entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario que prolongará hasta mañana la estancia del barco junto a las costas canarias. La petición de la Comunidad Autónoma era, en este sentido, clara: que todos los pasajeros fueran repatriados antes de las 20.00 horas el domingo. Sin embargo, esta solicitud no podrá cumplirse, ya que cerca de 40 pasajeros no pueden ser trasladados hoy al no haber llegado aún al aeropuerto el avión previsto para su repatriación, por lo que deberán esperar hasta mañana para salir de las Islas.
325 guardias civiles y 33 policías participarán en el operativo
Un total de 325 guardias civiles y 33 policías se encargarán de que el operativo de evacuación de los tripulantes del crucero se consume sin incidencias. A esta hora, con el MV Hondius fondeado ya al final de la dársena del puerto de Granadilla, drones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobrevuelan la embarcación.
El roedor portador del hantavirus es "de montaña"
El secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus "es de montaña, no de mar" y ha destacado que "cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa".
El crucero entra en el puerto de Granadilla
El MV Hondius ha entrado en el puerto de Granadilla sobre las seis de la mañana (hora local) para comenzar con la operación de desembarco del pasaje.
Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo del Hondius: "Boicotea una operación de importancia mundial"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".
"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius "están asintomáticas" y que "no hay roedores en el bote, que es nuevo".
Clavijo desafía al Gobierno y asegura que no autorizará el fondeo del buque Hondius en la isla de Tenerife
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este domingo que no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.
"Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros", ha explicado el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.
El desembarco comenzará sobre las 8 horas
La naviera Oceanwide Expeditions ha informado de que el buque MV Hondius tiene previsto que llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, este domingo 10 de mayo a las 05.30 horas (hora local) y que el desembarco escalonado de todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes comenzará en torno a las 08.00 horas, según ha comunicado la compañía.
Casa Real afirma que sigue "de cerca" el operativo por el MV Hondius en coordinación con Sánchez y Clavijo
La Casa Real ha afirmado que sigue "de cerca el despliegue del operativo en la isla de Tenerife ante la llegada del buque MV Hondius" y ha indicado que mantiene comunicación tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, según ha publicado en su cuenta oficial de la red social X.
Respecto al operativo, los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han declarado ante los medios de comunicación este sábado por la noche que tanto Tenerife como España están preparadas para atender al crucero MV Hondius.
A su llegada al puerto de Granadilla, la titular de Sanidad ha afirmado que "está todo preparado" para atender a los pasajeros y parte de la tripulación del crucero "con las mayores garantías", tanto para la población como para "la sanidad pública". "Va a salir bien", ha aseverado.
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