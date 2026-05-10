Desde Ushuaia a Tenerife, la crisis del hantavirus en el crucero Hondius paso a paso

El crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegó la madrugada de este domingo al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) para ser repatriados sus pasajeros tras un periplo que comenzó el pasado 1 de abril en Ushuaia (Argentina), y que se vio alterado desde la muerte de tres personas.

Esta es la cronología de la crisis sanitaria por el brote de hantavirus en el MV Hondius:

- 1 de abril.- El crucero de lujo, de la empresa la neerlandesa Oceanwide Expeditions y que tenía como objetivo la observación de fauna y naturaleza, zarpa desde Ushuaia (Argentina) para cruzar el Atlántico Sur. A bordo van 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellas catorce españoles (trece pasajeros y un tripulante).

- 11 de abril.- Fallece en su camarote un pasajero holandés de 70 años que había experimentado diversos síntomas (fiebre, dolor de cabeza y abdominal y diarrea) desde el 6 de abril.

- 24 abril.- El cuerpo del pasajero ("paciente cero") es desembarcado en la isla de Santa Elena junto a su esposa, que es trasladada a Johannesburgo. También desembarcan unos 28 pasajeros en esa isla.

- 26 abril.- La esposa de la primera víctima mortal muere por hantavirus en un hospital de Johannesburgo, tras haber intentado tomar un vuelo de la aerolínea KLM a su país de origen, los Países Bajos.

- 27 abril.- Otro pasajero, un británico, enferma y es trasladado desde la isla de Ascensión a un hospital de Johannesburgo. Da positivo en hantavirus.

- 2 mayo.- Muere una tercera víctima en el barco, una mujer de nacionalidad alemana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es notificada oficialmente del brote y confirma al menos seis afectados (tres fallecidos y tres enfermos).

- 3 mayo.- El Hondius llega a Cabo Verde y fondea frente a Praia, su capital.

- 4 mayo .- Cabo Verde deniega la entrada a puerto del buque por seguridad pública nacional.

La OMS pide a España que acoja el buque.

- 5 mayo.- Se confirma que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus, la única documentada de transmisión entre humanos.

- 6 mayo.- Tres pasajeros son trasladados por vía aérea a Países Bajos, entre ellos el médico. No quedaría nadie con síntomas en el barco, que parte desde Cabo Verde rumbo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona.

- 7 mayo.- Una azafata neerlandesa de KLM es hospitalizada en Ámsterdam con posibles síntomas (da negativo en un primer test). Estuvo en contacto con la mujer holandesa que entró brevemente en un avión de esa compañía y que murió en Johannesburgo.

- 8 mayo.- Una mujer de 32 años ingresa en el hospital de Alicante con síntomas (da negativo en un primer test). Estuvo en contacto con la mujer que falleció tras estar en el avión de KLM.

Se identifican en Cataluña dos contactos por el citado vuelo: una mujer que, tras pasar una semana en Barcelona, volvió a Sudáfrica, y otra que vive en Cataluña y pasará una cuarentena en el Hospital Clínic.

Sanidad fija la cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla (Madrid) para los españoles del crucero.

- 9 mayo.- Un juzgado de Madrid ratifica la orden de Sanidad de cuarentena a los españoles.

La OMS eleva a seis los casos confirmados de hantavirus.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se reúne en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después viaja a Tenerife para supervisar la operación, junto con los ministros de Sanidad, Mónica García; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

- 10 mayo.- La Dirección General de Marina Mercante ordena la entrada del buque en el dique del puerto de Granadilla tras la negativa del Gobierno de Canarias y de la Autoridad Portuaria de Tenerife si no se garantizaba que todos los pasajeros abandonaban la isla el domingo.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue a la costa de Tenerife un posible roedor del Hondius, respondiendo así al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre ese temor.

Sobre las 05.15 horas (hora canaria) el Hondius se sitúa a milla y media de la costa del sur de Tenerife, escoltado por dos patrulleras de la Guardia Civil y un buque de Salvamento Marítimo.

A las 06:05 horas entra en el dique del puerto de Granadilla de Abona.

A las 09:45 horas los primeros pasajeros, todos asintomáticos, que desembarcan son los 14 españoles, repartidos en dos lanchas.

Son trasladados en autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al aeropuerto Tenerife Sur para, en avión militar, aterrizar en Madrid, en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, y permanecer en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

Seguidamente van saliendo aeronaves de Francia, Canadá, Países Bajos -se lleva a pasajeros neerlandeses y de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación-, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

Está previsto que los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán el lunes por la tarde.

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El papa León XIV, que en junio visitará España, agradece a las Islas Canarias la acogida del Hondius.