Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores CastellónCierre comercio tradicionalLluvia en CastellónColas LidlJubilación anticipadaMuerte Guardia Civil
instagramlinkedin

Oriente Próximo

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su &quot;secuestro&quot; en Israel

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

EFE

Barcelona

El activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Global Sumud Flotilla y que aterrizó en Barcelona el pasado domingo tras permanecer diez días detenido por Israel y en huelga de hambre, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales para denunciar el "secuestro" que ha sufrido.

Abukeshek lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en Barcelona en la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), a quien ha agradecido su "apoyo y capacidad de movilizar a todo el movimiento sindicalista".

El activista ha pedido a todos los sindicatos que sigan "juntándose y defendiendo la lucha por el pueblo palestino" y ha animado a participar en la movilización del próximo fin de semana en Barcelona para demostrar que "seguimos pendientes de lo que pasa en Palestina".

Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron los dos únicos activistas de la Flotilla conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales (el resto fueron desembarcados en las costas griegas).

Noticias relacionadas

El activista voló a Barcelona el pasado domingo por la tarde después de haber sido deportado por Israel a través del paso de Taba, en Egipto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
  2. 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
  3. Un aborto en Vila-real concluye con tres muertes: El triste final de Rosario Beltrán Monzó
  4. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón
  5. Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló
  6. El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
  7. El Villarreal, juez de la Liga por el descenso ante el Mallorca... y el miércoles contra el Sevilla: 'Hay 38 jornadas para conseguir los objetivos
  8. Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU

Cabanes transformará con 300.000 euros su centro neurálgico para ganar espacio peatonal

Cabanes transformará con 300.000 euros su centro neurálgico para ganar espacio peatonal

Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en la ciudad francesa de Niza

Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en la ciudad francesa de Niza

Conexión Orellut | El empate en Ceuta mantiene en play off al CD Castellón pero con mínima ventaja ante sus perseguidores

Conexión Orellut | El empate en Ceuta mantiene en play off al CD Castellón pero con mínima ventaja ante sus perseguidores

El PSPV lamenta el rechazo de Carrasco a invertir un millón de euros en los barrios con el remanente de 2025

El PSPV lamenta el rechazo de Carrasco a invertir un millón de euros en los barrios con el remanente de 2025

La sostenibilidad del azulejo centra una jornada en la UJI

La sostenibilidad del azulejo centra una jornada en la UJI

Compromís afea la falta de servicios y accesibilidad en las playas de Castelló

Compromís afea la falta de servicios y accesibilidad en las playas de Castelló

Evo Morales es declarado en rebeldía por no presentarse al juicio por supuesta trata de personas

Evo Morales es declarado en rebeldía por no presentarse al juicio por supuesta trata de personas
Tracking Pixel Contents