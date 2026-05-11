¿Eres de Castellón y tienes estos apellidos? Desciendes de los romanos
Descubre los apellidos que el Imperio Romano hizo llegar a la provincia
La historia de Castellón está también ligada con el Imperio Romano. Estos dejaron un legado muy significativo en nuestras tierras, como las extensas redes de caminos que conectaban las principales comunidades y facilitaban el comercio y el movimiento de tropas.
Además, a nivel arquitectónico y patrimonial, la presencia romana también dejó huella en la provincia de Castellón. Un ejemplo destacado es el Arco Romano de Cabanes, situado junto al trazado de la antigua Vía Augusta, una de las principales vías de comunicación del Imperio Romano en Hispania. Este monumento refleja la importancia que tuvo el territorio castellonense como zona de paso y conexión entre diferentes poblaciones.
Tampoco nos podemos olvidar de otros restos que muestran la importancia del pasado romano en nuestra provincia, como la Villa Romana de Vinamargo, en Castelló, considerada la villa romana de mayores dimensiones excavadas en la provincia; la Villa Romana de Benicató, en Nules; o la antigua ciudad romana de Lesera, en Forcall. Todos estos vestigios ayudan a entender el papel que tuvo el territorio castellonense en época romana, especialmente por su relación con la Vía Augusta.
A mayores de todo el patrimonio cultural que todavía influye en la actualidad, hay un aspecto muy presente en nuestra vida y que muchos desconocen que tenga origen romano: se trata de los apellidos.
Apellidos en Castellón que pueden descender del Imperio Romano
El listado de apellidos relacionados con el Imperio Romano que todavía tiene uso en Castellón según los últimos datos del INE:
- García.
- Expósito.
- Costa.
- Rossi.
- Acosta.
- Fontana.
- Marco.
- Roma.
- Romano.
- Villa.
- Romero.
- Correa.
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