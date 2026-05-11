El Hondius abandona el puerto de Granadilla (Tenerife) tras desembarcar a todos los pasajeros

El crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, ha abandonado pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación.

El buque, que tuvo que atracar para desembarcar a los pasajeros que quedaban y a parte de la tripulación, ha puesto rumbo a Róterdam, en Países Bajos, donde tendrá que ser desinfectado tras el brote de hantavirus que ha afectado a varios pasajeros, con tres fallecidos.

Durante la mañana de este lunes, el barco ha repostado y ha recibido avituallamiento en el mismo dique del puerto tinerfeño.

Desde Ushuaia

El Hondius comenzó su travesía el 20 de marzo desde Ushuaia, en Argentina, en una travesía de 46 días con 149 pasajeros de 23 nacionalidades que tenía como destino Canarias.

El 11 de abril se produjo el fallecimiento de un pasajero neerlandés de 70 años, que desde el día 6 había presentado síntomas como fiebre, y cuyo cadáver fue desembarcado en la isla de Santa Elena junto a su esposa que fue trasladada a Johannesburgo, ciudad en la que el 26 de abril falleció por hantavirus.

En Santa Elena también desembarcaron una treintena de pasajeros.

Un día después, el 27 de abril, un pasajero británico enfermó gravemente y las pruebas confirmaron que se trataba de hantavirus, mientras que el 2 de mayo otra pasajera, cuyo cuerpo continuó en el barco, falleció, por lo que se alertó a la Organización Mundial de la Salud del brote de esta enfermedad.

Cepa de los Andes

El 2 de mayo se confirmó que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus

El 3 de mayo el MV Hondius llegó a Cabo Verde y quedó fondeado frente a Praia, pero las autoridades le negaron la entrada en el puerto por motivos de seguridad y es entonces cuando la OMS solicitó a España que atienda la situación del buque.

Con la negativa del Gobierno de Canarias y la autorización del Gobierno central, el barco entró en la madrugada del 10 de mayo en el puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, en el que se ha realizado el desembarco del pasaje y de parte de la tripulación.

Mónica García: "Misión cumplida"

Lucía Feijoo Viera

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha congratulado del desenlace del operativo de desembarque de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, y mientras zarpaba del puerto de Granadilla ha proclamado: "misión cumplida".

García ha explicado que fue Capitanía Marítima quien recomendó que el crucero atracara en el puerto de Granadilla para completar la operación por las condiciones meteorológicas adversas.

Ha indicado que se contemplaban "todo los escenarios", principalmente el fondeo, pero "sin descartar nunca" el atraque, que se ha prolongado casi una hora. Ha asegurado que al final han tomado "la mejor decisión en el mejor momento", porque no podían incurrir en el riesgo de que hubiera un accidente por el fuerte viento reinante.

La ministra ha garantizado que se han adoptado "todas las medidas de seguridad" y se ha congratulado de que el Gobierno haya "cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad", lo cual es "un orgullo de país".

"El Gobierno responde, se hace cargo de todas las circunstancias sanitarias, las interiores y las exteriores (...) hoy España ha dado un ejemplo al resto del mundo", ha asegurado también la ministra.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que la salida del crucero del puerto de Granadilla pone fin a "una semana frenética, de actividad sin descanso", con hasta ocho reuniones diarias y contacto con todos los países implicados.

Lucía Feijoo Viera

También ha asegurado que el Gobierno de España ha trabajado en todo momento "de la mano" con el de Canarias, "con la voluntad de hacer las cosas de la mejor manera posible", y ha opinado que todos convendrán que el operativo "ha terminado siendo un éxito".

Por último, ha reivindicado Canarias como "una tierra amable, que cree en la ciencia y siente orgullo de su sanidad".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado, por su parte, la importancia de contar con "medios potentes capaces de actuar en la prevención y la respuesta rápida ante las emergencias", así como con un mecanismo europeo de protección civil "con músculo y que ha funcionado".