La nutricionista Clara Álvarez, sobre la mejor alimentación para 'runners': "El aguacate es clave. Tu cuerpo necesita energía"
Clara Álvarez, especializada en nutrición deportiva, destaca el papel del aguacate en la alimentación de los corredores por su aporte de grasas saludables, potasio y antioxidantes
David Boti
Entrenar más no siempre significa rendir mejor, y ahí es donde cada vez más especialistas ponen el acento en la alimentación como una herramienta decisiva para sostener el esfuerzo, acelerar la recuperación y reducir el desgaste que dejan los kilómetros.
En ese escenario, la Organización Mundial del Aguacate (WAO) se ha aliado con la dietista-nutricionista Clara Álvarez, especialista en nutrición deportiva y salud de la mujer, para destacar el valor del aguacate dentro de la dieta de quienes practican running de forma habitual. El mensaje es claro: el rendimiento no solo se entrena, también se come.
Álvarez insiste en una idea que cada vez gana más peso entre corredores populares y deportistas de resistencia. "La alimentación es un pilar clave del rendimiento, no solo un complemento del entrenamiento. Cuando corres, tu cuerpo necesita energía para sostener el esfuerzo, pero también nutrientes para recuperarse, adaptarse al entrenamiento y prevenir lesiones o fatiga acumulada", explica. En su opinión, muchos runners entrenan bien, pero no consiguen mejorar ritmos ni sensaciones porque la nutrición no acompaña la carga de trabajo.
En deportes de resistencia como el running, el cuerpo eleva de forma notable el consumo de oxígeno y eso favorece la aparición de estrés oxidativo. Es un proceso normal, pero si se acumula puede dificultar la recuperación y aumentar la sensación de fatiga.
Por eso Álvarez pone en valor alimentos con perfil antioxidante como los frutos rojos, las verduras de hoja verde, el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, la cúrcuma, el jengibre, el cacao puro y también el aguacate.
El aguacate, clave en la dieta de los 'runners'
No es casualidad que este alimento haya ganado protagonismo en los últimos años. El aguacate destaca por aportar una energía más sostenida, algo poco habitual dentro de frutas y verduras, y eso lo convierte en una opción interesante para deportistas que buscan saciedad y estabilidad energética. Pero, además, su perfil nutricional encaja especialmente bien en la rutina del corredor.
"El aguacate es un alimento muy interesante para corredores porque aporta nutrientes clave", subraya Clara Álvarez. Sus grasas monoinsaturadas apoyan la salud cardiovascular y hormonal y favorecen la absorción de antioxidantes como la vitamina E o los carotenoides.
A eso se suma su contenido en potasio, un mineral fundamental para la función muscular y el equilibrio de líquidos, dos factores especialmente sensibles en quienes acumulan kilómetros cada semana.
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