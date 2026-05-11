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Última hora del brote de Hantavirus, en directo | EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'

El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR

Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"

El MV Hondius. en el Puerto de Granadilla.

El MV Hondius. en el Puerto de Granadilla. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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En directo |EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'

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