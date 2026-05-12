Estamos en primavera y con el adiós al invierno son muchos los que ya han decidido cambiar la ropa del armario para guardar las prendas más abrigadas y pesadas y sacar esos vestidos, pantalones, camiseta o camisas más ligeras y propias de esta estación.

Y es que en muchas regiones ya se empieza anotar la subida de los temperaturas, con termómetros e rondan los veinte grados hasta la llegada de la noche, gracias a que los días se alargan cada vez más. Por ello, del mismo modo que actualizamos nuestra vestimenta, quizá sea el momento de hacerlo también con la ropa de cama. Si quieres conseguir una sábanas de un tejido fresco, que te ayuden a conciliar el sueño y, todo ello, sin tener que gastar más de la cuenta, debes acudir a Action.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros. / ACTION

Una sábanas por menos de 5 euros

La cadena de supermercados Action ya nos ofrece en sus estanterías la sábana bajera ajustable de punto Comfibeds Blanca. Con unas medidas de 90/100 x 190/200 cm, este artículo para la cama está hecho de algodón suave y poliéster. "Protege el colchón y disfruta de un sueño reparador con esta suave sábana bajera de punto", cuentan desde la marca.

Estas sábanas de Action está disponibles en un color blanco y la altura del colchón es de 25 centímetros. Lo mejor es que la puedes lavar a máquina con temperaturas hasta 60 grados. Del mismo modo, también las puedes planchar y dejarlas sin arrugas. Desde Action recomiendan hacerlo a una temperatura máxima de 150 grados. "Apto para secar a baja temperatura·, explican desde la cadena de supermercados.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir estas sábanas por tan solo 4,49 euros. Un auténtica ganga para un producto de este tipo.

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Recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Action, como en la propia página web de la cadena de supermercados.