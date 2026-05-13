Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Extraño ataque en CastellónPolémica herenciaSueldo trabajador PamesaMítico bar BenicàssimPrograma fiestas Vila-realInfluencers de Castellón
instagramlinkedin

Estos apellidos comunes en Castellón indican que desciendes de los árabes

La riqueza cultural de Castellón se evidencia en sus apellidos de diferentes orígenes

Si tienes estos apellidos puede que desciendas de los árabes

Si tienes estos apellidos puede que desciendas de los árabes / PEXELS

Laura Fernández

Laura Fernández

Castellón es una tierra muy rica en lo cultural y lo tradicional. La cantidad de años de historia que acapara a sus espaldas permitió que sus territorios izasen las banderas de diferentes civilizaciones, como los íberos, los romanos o los musulmanes, cuya presencia dejó una importante huella en la provincia.

Como ya comentamos anteriormente en el caso de los apellidos romanos, la permanencia de estos grupos todavía deja rastro en Castellón.

Una de las formas en que se mantienen todavía presentes es mediante los apellidos y es que sí, aunque pueda sorprender a muchos, algunos de los apellidos que portamos a día de hoy en todo el territorio español tienen su origen en la conquista musulmana de la Península Ibérica.

Los apellidos que dejó el período de Al-Andalus en nuestro territorio son algunos tan comunes como Almeida, Alonso o Benítez, pero hay muchos más.

Todos los apellidos de origen árabe en Castellón

Si tienes estos apellidos puede que desciendas de los árabes

Si tienes estos apellidos puede que desciendas de los árabes / PEXELS

A día de hoy, algunos de los apellidos relacionados con la cultura árabe que todavía perduran en Castellón son:

Noticias relacionadas

  • Torres con 4238 personas en la provincia
  • Salvador con 4060 personas en la provincia
  • Castillo con 3094 personas en la provincia
  • Molina con 2931 personas en la provincia
  • Cortés con 2237 personas en la provincia
  • Pascual con 1761 personas en la provincia
  • Aguilar con 1670 personas en la provincia
  • Morales con 1651 personas en la provincia
  • Herrera con 1470 personas en la provincia
  • Lara con 1168 personas en la provincia
  • Mendoza con 853 personas en la provincia
  • Cebrián con 704 personas en la provincia
  • Palacios con 663 personas en la provincia
  • Miguel con 544 personas en la provincia
  • Arandan con 500 personas en la provincia
  • Lucas con 403 personas en la provincia
  • Alcalá con 390 personas en la provincia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents