Estos apellidos comunes en Castellón indican que desciendes de los árabes

Castellón es una tierra muy rica en lo cultural y lo tradicional. La cantidad de años de historia que acapara a sus espaldas permitió que sus territorios izasen las banderas de diferentes civilizaciones, como los íberos, los romanos o los musulmanes, cuya presencia dejó una importante huella en la provincia.

Como ya comentamos anteriormente en el caso de los apellidos romanos, la permanencia de estos grupos todavía deja rastro en Castellón.

Una de las formas en que se mantienen todavía presentes es mediante los apellidos y es que sí, aunque pueda sorprender a muchos, algunos de los apellidos que portamos a día de hoy en todo el territorio español tienen su origen en la conquista musulmana de la Península Ibérica.

Los apellidos que dejó el período de Al-Andalus en nuestro territorio son algunos tan comunes como Almeida, Alonso o Benítez, pero hay muchos más.

Todos los apellidos de origen árabe en Castellón

Si tienes estos apellidos puede que desciendas de los árabes / PEXELS

A día de hoy, algunos de los apellidos relacionados con la cultura árabe que todavía perduran en Castellón son:

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