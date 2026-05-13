«La misofonía no es una manía, ni un capricho, ni un problema de actitud. Es una condición neurofisiológica»

¿No soportas cómo respira la persona sentada a tu lado en el tren? ¿Has discutido alguna vez con tu pareja por el insoportable ruido que hace al masticar? ¿Te desborda el sonido de los pasos del vecino, un golpe repetido o ese ruido constante que nadie más parece notar? Si algo de esto te resulta familiar, o si puedes sentir la ira, la tensión o la urgencia de escapar ante un sonido concreto que a los demás les resulta inofensivo, pero que a ti te paraliza y te arruina el ánimo, el día y la vida, déjame aclararte que no eres una “persona quejica”: simplemente sufres misofonía.

Durante años, esta sensibilidad auditiva ha sido a menudo malinterpretada y confundida con manías, TOC, trastornos de ansiedad o incluso histerismo. Pero ¿qué es exactamente y cómo se puede vivir con esta condición? Ahora, Celia Incio, psicóloga experta en misofonía, publica con Alfaguara Maldito ruido, en la que pone nombre a una condición todavía poco conocida pero "ampliamente extendida": la misofonía. "Lejos de ser una simple molestia, se trata de una respuesta neurofisiológica que desencadena reacciones intensas —ira, ansiedad o rechazo— ante sonidos cotidianos como masticar, respirar o teclear", afirma. Su libro desmonta mitos habituales y explica que "no es una manía, ni una fobia, ni un trastorno obsesivo, sino una condición con base científica que afecta al procesamiento auditivo y emocional".

Cómo funciona el cerebro ante los sonidos

Celia Incio aborda la misofonía "desde una perspectiva rigurosa y accesible, explicando qué ocurre en el cerebro cuando aparece un sonido detonante: la activación de sistemas de alerta, la interpretación del estímulo como amenaza y la respuesta automática del organismo". "Se analizan estructuras clave como la amígdala o la ínsula, así como el papel de la atención y la hipervigilancia en la intensificación del malestar", detalla

Entre los factores que pueden influir en la misofonía se encuentran "los rasgos de personalidad, como la autoexigencia, la necesidad de control o la rigidez; los aprendizajes emocionales y experiencias previas; y determinadas estrategias de afrontamiento que acaban reforzando el problema, como la evitación, la anticipación o la huida".

La misofonía no solo afecta a la percepción del sonido, sino a todas las áreas de la vida: relaciones personales, trabajo, descanso y autoestima. El libro muestra cómo puede condicionar decisiones diarias, generar aislamiento y provocar un profundo desgaste emocional. A través de casos reales, se visibiliza una experiencia a menudo silenciada.

La portada de 'Maldito Ruido', publicado por Alfaguara. / Mediterráneo

Qué propone el libro: comprender y entrenar

Frente a la idea de “aguantar” o “silenciar el mundo”, Maldito ruido propone un enfoque terapéutico basado en la comprensión del mecanismo interno, la regulación fisiológica y emocional, la reeducación de la atención y del pensamiento, y la exposición progresiva con herramientas. El objetivo no es eliminar la misofonía, sino recuperar control, espacio y calidad de vida. «La misofonía no es una manía, ni un capricho, ni un problema de actitud. Es una condición neurofisiológica».

Celia Incio, conocida en redes como @Celia_misofonia, está graduada en Psicología y cuenta con estudios de Postgrado y Máster. Su trayectoria profesional se ha centrado durante años en la comprensión de la sensibilidad auditiva y de la dolencia que sufren quienes la padecen. A raíz de esta experiencia, dio forma a un centro especializado en misofonía con la misión de dar respuesta a una necesidad no cubierta: ayudar a quienes sufren en silencio por una condición que les limita a todos los niveles, especialmente en sus relaciones, su desarrollo personal y su bienestar emocional.