BROTE EN EL CRUCERO
El paciente español contagiado de hantavirus "sigue teniendo síntomas pero está estabilizado"
Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que permanecen en el Hospital Gómez Ulla no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR
El español contagiado de hantavirus que permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, según el Ministerio de Sanidad. El paciente "sigue teniendo síntomas pero está estabilizado", según ha detallado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladados al hospital desde Canarias no presentan novedades tras dar negativo en la prueba PCR.
El paciente que dio positivo, que en la noche del lunes presentó febrícula y síntomas respiratorios, está aislado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital madrileño que depende del Ministerio de Defensa.
"Los datos que tenemos es que sigue teniendo síntomas pero que está estabilizado. Comenzó con cierta dificultad respiratoria, fue atendido con oxígeno-terapia, comenzó a mejorar y estaba estabilizado según las últimas noticias", ha explicado Padilla en el programa 'La Hora de La 1' de TVE.
Trece negativos
Este martes, la Comisión de Salud Pública, conformada por el Gobierno y las comunidades, aprobaba una actualización del protocolo de manejo de personas expuestas al hantavirus en el brote surgido en el crucero 'MV Hondius'. El documento establece que solo las personas evacuadas del crucero realizarán su cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Para cualquier otro contacto las autoridades sanitarias realizarán una valoración individualizada.
El protocolo será reevaluado, como tarde, transcurridos 28 días, para adaptar las medidas a la evolución epidemiológica y al conocimiento científico disponible. Un aspecto al que se ha referido el secretario de Estado de Sanidad. Ha avanzado que, si las condiciones clínicas lo aconsejan, "a partir del día 28" de aislamiento se evaluaría "individualmente la pertinencia de poder realizar la cuarentena, evidentemente en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla".
El acuerdo contiene, además, una buena noticia para los 13 españoles confinados que no han dado positivo al patógeno: podrán recibir visitas externas utilizando equipos de protección individual y mascarillas si el séptimo día de aislamiento una PCR ratifica que siguen sin estar contagiados. Además, podrán salir de sus habitaciones y realizar salidas "supervisadas" en las zonas comunes de la planta donde están alojados en el hospital Gómez Ulla.
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