Avance para tratar la celiaquía: científicos de Barcelona desarrollan una molécula capaz de degradar el gluten

La celiaquía es una enfermedad autoinmune desencadenada por el consumo de gluten. Más concretamente, por un tipo muy específico de proteínas que al fragmentarse pueden causar síntomas inflamatorios en aquellas personas que no son capaces de digerirlas. ¿Pero y si existiera algo capaz de descomponer estos compuestos hasta convertirlos en algo inocuo? Un equipo de científicos de Barcelona anuncia la creación de una molécula capaz de degradar los compuestos más 'problemáticos' del gluten y que, según afirman, algún día podría utilizarse para tratar a pacientes con celiaquía. Los expertos explican con orgullo que la gran esperanza de esta molécula, cuyo diseño se inspira en elementos de la naturaleza, es su capacidad de actuar en etapas tempranas de la digestión y su poder para esquivar gran parte de las respuestas inflamatorias y autoinmunitarias asociadas a esta enfermedad.

El trabajo, publicado este jueves en la revista científica 'EMBO Molecular Medicine', relata el diseño de una molécula artificial bautizada como 'celiacasa' y desarrollada por científicos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IBMB-CSIC), el Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA) y la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona (UB). Según explican sus creadores, se trata de un compuesto creado en los laboratorios, diseñado para activarse en el estómago, a partir del PH gástrico, y "romper" todas aquellas proteínas potencialmente peligrosas para las personas celíacas antes de que sean digeridas. Las primeras pruebas en laboratorio demuestran que esta molécula se activa solo en etapas tempranas del proceso de digestión, actúa frente a sus objetivos y después se desactiva por lo que, además, no interfiere con otros órganos.

Las primeras pruebas indican que este compuesto se activa en etapas tempranas de la digestión, actúa para degradar el gluten y después se desactiva sin causar más daños

El uso de esta molécula ya ha sido probado en modelos de ratones con celiaquía desarrollados por la Universidad de Chicago. Los expertos afirman que, a diferencia de otros compuestos más genéricos como las llamadas 'glutenasas', esta molécula se ha mostrado efectiva en dosis muy bajas y ha conseguido atenuar los síntomas característicos de la enfermedad incluso tras el consumo de gluten. "En las pruebas de laboratorio, vimos que tras el consumo de esta molécula se redujo la atrofia intestinal, la inflamación, la respuesta de anticuerpos y la disbiosis, esto es, la alteración de la composición de la microbiota. También se restauraron los marcadores inmunorregulatorios a niveles normales, así como las rutas metabólicas microbianas", comenta Francisco José Pérez Cano, líder del grupo de Autoimmunidad, Immunonutrición y Tolerancia de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB y uno de los autores del trabajo.

"El consumo de esta molécula reduce la atrofia intestinal, la inflamación, la respuesta de anticuerpos y la disbiosis, esto es, la alteración de la composición de la microbiota" Francisco José Pérez Cano — Científico

De izquierda a derecha, Francisco J. Pérez Cano (INSA-UB), Arturo Rodríguez Banqueri (IBMB-CSIC), F. Xavier Gomis-Rüth (IBMB-CSIC) y Marina Girbal-González (INSA-UB) en el laboratorio del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC). / M.Prado / CSIC Cataluña

Siguientes fases del estudio

Por ahora, esta terapia solo se ha testado en ratones por lo que, al menos por el momento, todo lo que sabemos sobre ella se limita a modelos animales. Pero según explican los creadores de esta molécula, en un futuro la 'celiacasa' podría convertirse en una "alternativa terapéutica" que podría funcionar en paralelo a una dieta sin gluten. Pero para ello, afirman, habrá que seguir estudiando su eficacia primero en los laboratorios y, después, en pacientes. El equipo afirma que tanto la molécula como sus potenciales aplicaciones ya han sido oficialmente patentados. También están trabajando para crear una 'spin-off' enfocada en el desarrollo de esta terapia hasta llevarla a "etapas más avanzadas". Aún no se sabe cuándo este proceso llegará a los pacientes pero, por ahora, todo apunta a que las expectativas son buenas.

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Los científicos afirman que ya están dando pasos para acelerar la investigación de este compuesto

Si ahora somos capaces de mirar al prometedor futuro de esta terapia es porque, en un pasado, los científicos de este equipo pasaron meses estudiando los jugos digestivos de plantas carnívoras y, gracias a ellos, descubrieron una molécula llamada 'neprosina' capaz de fragmentar las partes más 'problemáticas' del gluten. Hace cuatro años, de hecho, el equipo de Xavier Gomis-Rüth, del Grupo de Proteólisis del IBMB-CSIC, describieron este curioso hallazgo en la revista científica 'Nature Communications'. Y ahora, menos de un lustro después, explican que su estudio sobre plantas carnívoras es lo que ha inspirado a la creación de esta prometedora molécula que algún día podría facilitar la vida de las personas con celiaquía. Así es como funciona la ciencia.