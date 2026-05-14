Los médicos, contundentes: la dieta sin gluten "estricta y de por vida" es el único tratamiento eficaz para los celiacos

La dieta sin gluten "estricta y de por vida" sigue siendo el único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca. Actualmente, no existe ningún fármaco alternativo validado que la sustituya. Lo asegura el doctor Sergio Farrais, experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) y especialista en aparato digestivo. Responsable de la Unidad de Enfermedad Celíaca en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el médico es contundente: la dieta debe mantenerse sin incumplimientos, incluso en aquellos pacientes que no presentan síntomas digestivos al consumir gluten.

La enfermedad celiaca, describe la FEAD, es una patología autoinmune que afecta aproximadamente a un 1% de la población mundial. Pese a su frecuencia, tiene un elevado infradiagnóstico: se estima que entre un 50% y un 70% de las personas con celiaquía no saben que la padecen.

Sin alternativa

Aunque la investigación en nuevos tratamientos para la enfermedad ha aumentado en los últimos años, a día de hoy no existen medicamentos capaces de sustituir o permitir realizar incumplimientos en la dieta sin gluten, remarca el especialista.

Parte de los esfuerzos en investigación se dedican a encontrar estrategias terapéuticas dirigidas especialmente al pequeño porcentaje de personas que no responde adecuadamente a la dieta sin gluten, o a aquellas que tienen dificultades para seguirla de forma estricta.

Síntomas digestivos

El médico insiste: la dieta sin gluten mejora considerablemente los síntomas de la mayoría de las personas con celiaquía. No seguirla correctamente puede provocar complicaciones derivadas de la mala absorción de nutrientes, como anemia ferropénica u osteoporosis. Además, puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes y manifestaciones extraintestinales.

Aunque es muy poco frecuente, añade, la exposición mantenida al gluten también puede aumentar la morbimortalidad y favorecer la aparición de determinados tumores intestinales.

Seguimiento

Es en la falta de adherencia a la dieta donde el doctor Farrais llama la atención: algunos estudios apuntan a que hasta el 50% de las personas con celiaquía no siguen correctamente el tratamiento. Recuerda que existen pruebas capaces de detectar trazas de gluten en heces u orina que pueden ser útiles para valorar la adherencia a la dieta sin gluten.

En los pacientes en los que existen dudas sobre si la dieta se está realizando correctamente, estas determinaciones permiten recoger muestras tras la ingesta en diferentes ambientes e intentar identificar en qué contexto o con qué alimentos se han producido "posibles transgresiones dietéticas, muchas veces involuntarias".

"Es compleja"

"La dieta sin gluten es compleja y requiere aprendizaje: conocer la clasificación de alimentos, interpretar correctamente el etiquetado o comprender cómo funciona el contacto cruzado, que sucede cuando un alimento sin gluten entra en contacto con otro que sí lo contiene", explica el doctor Farrais.

El seguimiento médico de la enfermedad es crónico y necesita visitas periódicas a la consulta. Lo ideal, dice el especialista, es que un dietista- nutricionista ayude los pacientes a comprender su tratamiento, "aunque en muchas ocasiones este apoyo no está disponible".

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A ello se suma el impacto económico: la cesta de la compra de una persona con celiaquía puede encarecerse en alrededor de 1.000 euros cada año. Además, concluye el doctor Farrais, en la enfermedad existe una asociación familiar: cuando hay una persona celíaca en la familia, aumenta la probabilidad de que otros miembros también lo sean, lo que multiplica el hachazo en algunos hogares.